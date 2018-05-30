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Финальный этап городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера-2018» по профессии «Парикмахер»
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Финальный этап городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера-2018» по профессии «Парикмахер» 

Управа района Крылатское города Москвы 2 часа назад
Дата проведения — 13 июля 2018 года, начало — в 14.00, сбор — к 13.00  Место проведения–ООО «Центр парикмахерского искусства „ДОЛОРЕС“ (Б. Афанасьевскийпер., д.12, Центральный административный округ города Москвы).
Конкурс проводится в соответствии с положением, условиями и порядком, утвержденными распоряжением Департамента торговли и услуг города Москвы.
Цель конкурса — повышение престижа высококвалифицированного труда специалистов, пропаганда достижений в применении передовых технологий в сфере оказания парикмахерских услуг.
Тема: „Модный образ москвички“
Участники конкурса — женские мастера, без ограничений в возрасте.
Задание — создать прическу, завершенный образ по теме.
Законченная работа должна выглядеть, как сошедшая с обложек модных журналов. Выполняется на модели.
Авангардные и фантазийные прически запрещены
Участники представляют работы на волосах, длина которых от 20 до 45 см.
Модели выходят на подиум с мокрыми волосами.
Участники и модели занимают свои рабочие места согласно жеребьевке.
Инструменты и средства
для укладки
Разрешено использование любых инструментов для укладки. Разрешено использование любых средств для укладки (за исключением цветных спреев, цветных гелей, цветных муссов, маркеров, мелков).
Цвет
Волосы модели должны быть предварительно окрашены. Окрашивание должно соответствовать модным тенденциям, и не быть авангардным. Разрешено использование любых техник окрашивания, и любых средств для окрашивания, за исключением цветных спреев, спреев с блестками, цветных гелей, цветных муссов, маркеров, мелков.
Постижерные изделия
и украшения для волос
Разрешено использование украшений.
Запрещено использовать украшения из волос или  искусственных волос, накладные пряди и постижерные
изделия.
Запрещено использование валиков (наполнителей),
подкладок из любыхматериалов.
Члены жюри
Соревнование будет оцениваться жюри.
Жюри учитывает общий внешний вид модели: прическу,
макияж, костюм и аксессуары
Время
45 минут
Рабочее место
Оборудовано зеркалом, креслом, одной розеткой
мощностью, не превышающей 2000 W.
Одновременно жюри конкурса оцениваются:
— оригинальность представления себя и своего предприятия (Я и моя профессия, время — до 2 мин.);
— подтверждение теоретических знаний (ответ на вопрос, время — до 2 мин.).
Рекомендованные методические материалы к финальному этапу конкурса профессионального мастерства»Московские мастера-2018» по профессии «Парикмахер»
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