Стрижка и окрашивание: 10 идеальных сочетаний

Пикси + пепельный блонд

Пинк, фото: Patrick Lewis/Starpix/REX/Shutterstock Дерзкая короткая стрижка идеально сочетается с пепельными волосами. Пикси отличает минимальная длина и четкие линии. С помощью филировки прядей парикмахер создает идеальную форму лица. Окрашивание должно быть таким же выразительным. Блонд, который переливается серебром, прекрасно подчеркнет совершенные линии.

Паж + шатуш

Тайра Бэнкс, фото: Matt Baron/BEI/REX/Shutterstock; Изысканную французскую стрижку, напоминающую шапочку, хорошо разбавляет модное сейчас окрашивание шатуш. Паж выделяется среди других стрижек геометрическими линиями. Технике шатуш тоже свойственны ровные линии. В отличие от мелирования пряди осветляются несколькими оттенками. Получаются плавные переходы между темными и светлыми тонами. Это делает стрижку паж более женственной. Есть несколько секретов, как сделать идеальный шатуш.

Боб + омбре

Оливия Уайлд , фото: Anthony Harvey/REX/Shutterstock Боб в 2018 году выбился в лидеры модных стрижек. Это длинные пряди спереди и более короткие на затылке. Эффектнее всего, по мнению стилистов, такая форма смотрится с омбре. Окрашивание лучше проводить в два оттенка, чтобы волосы светлели к кончикам.

— Такая стрижка будет хорошо сочетаться с любым цветом. Омбре на короткие волосы можно сделать блондинкам, брюнеткам или рыжим. Обычно в этой технике осветляется половина волос, а второй раз тонируется одним или несколькими оттенками. Ходить к парикмахеру постоянно не нужно. Окрашенные волосы будут отрастать незаметно. Также можно сделать яркий боб с переходом, например, от малинового к зеленому. Надежда Самсонова , стилист, креативный директор

салона красоты

Art Me Beauty, обладательница кубка Европы и кубка России

Каре + розовый блонд

Бонни Макки, фото: Andreas Branch/WWD/REX/Shutterstock Стрижку на все времена, которая не потеряет актуальности никогда, предлагают разнообразить необычными яркими цветами. Например, выбрать ультрамодный сейчас розовый блонд. Оттенков его масса. Можно покрасить волосы в пепельно-розовый, персиково-пурпурный или лиловый. Удлиненное каре + жгучий коричневый

Адриана Лима , фото: Swan Gallet/WWD/REX/Shutterstock Естественные сияющие темные волосы хорошо сочетаются с удлиненным каре. Оттенки можно выбрать любые: кофе, какао, мокко, шоколад. На выпрямленных волосах средней длины они будут смотреться роскошно и натурально. Стрижка каре и окрашивание в брюнетку точно привлекут внимание мужчин, особенно в сочетании с лучшими прическами на темные волосы. Каре, удлиненное на одну сторону + русый нюд Кара Делевинь , фото: Matt Baron/REX/Shutterstock Само по себе неровное каре — это довольно яркая и броская стрижка. Разная длина с двух сторон лучше всего смотрится с максимально натуральными оттенками. Nude — это естественный русый цвет волос, который достигается большим трудом мастера. Перед тем, как приступить к нюдовому окрашиванию, мастер смешивает холодный и теплый блонд, добавляя оттенки пепельного и карамельного.

Сомбре + лесенка

Дрю Бэрримор , фото: Rob Latour/REX/Shutterstock А теперь стрижки и окрашивание на средние волосы. Сомбре, как показано на фото, это более мягкая разновидность омбре. Переход от корней к кончикам не такой явный. В лесенке короткие пряди у лица тоже постепенно удлиняются. В дуэте эти стрижка и окрашивание создадут эффект натуральных волос с небольшим градиентом.

Каскад + медный балаяж

Джулия Робертс , фото: Stewart Cook/REX/Shutterstock Стрижка помогает сделать прическу более текстурной и объемной. Окрашивание лучше выбрать мягкое и яркое, например, медный балаяж. В этой технике мастер высветляет пряди светло-коричневыми и рыжими тонами, придавая волосам эффектное медное сияние.

Бейбилайтс + длинные волосы

Джиджи Хадид, фото: Gregory Pace/REX/Shutterstock Бейбилайтс подойдет любительницам эффектных длинных волос. В этой технике создается имитация выгоревших на солнце локонов. Пряди осветляются несколькими оттенками только на верхнем слое волос и кончиках. Это идеальный вариант для длинноволосых шатенок и блондинок, которые хотят немного освежить свой цвет. Разноуровневая стрижа + яркий цвет

Дайан Босуэлл​, фото: David Fisher/REX/Shutterstock Разноцветные шевелюры лучше всего сочетаются с многоуровневыми стрижками и рваными прядями. Длина значения не имеет. Если вы хотите покрасить волосы в зеленый, синий или фиолетовый, лучше предварительно сделайте каскад, лесенку или просто отрежьте челку. Недавно стилисты назвали 5 самых модных челок 2018 года. Еще больше вариантов стрижек и модного окрашивания:

Восемь самых актуальных стрижек сезона, с которыми все выглядят моложе и ярче Тонирование вместо окрашивания: сохраним волосы красивыми и здоровыми! 10 оттенков розового блонда, которые омолодят вас на 10 лет