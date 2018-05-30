5 научных способов снять стресс

С точки зрения науки стресс является закономерной частью жизни любого человека, но избыток стресса никому не идет на пользу. По данным аналитикам в последнее время состояние стресса усугубляется политическими и социальными событиями, полностью оградиться себя от стресса в повседневной жизни не представляется возможными. Доклад Американской Ассоциации Психологов в 2017 году обозначил, что негативное влияние стресса на физическое здоровья испытывают на себе 80% американцев, годом ранее этот показатель составлял 71% от общего населения.

Стресс может проявлять себя по-разному — в виде головных болей, чувства беспокойства, болей в шее и спине, подавленном состоянии и даже депрессии. Наука выделят пять способов для эффективного противостояния стрессу в повседневной жизни.

Механическое воздействие массажа

Механические манипуляции при массаже снимают не только мышечное, но и нервное напряжение. При массаже усиливается кровоток и увеличивается производство эндорфинов, посещение курса процедур избавляет от головных болей и расстройств сна. Воздействие на мягкие ткани разной степени интенсивности помогает улучшить состояние опорно-двигательного аппарата, проблемы по части которого тоже становятся причинами внутреннего стресса.

Не нужно отказываться от массажа по причине того, что эта услуга дорого стоит, сейчас каждый может воспользоваться купонами на скидки или обратиться за оказанием услуги в массажные школы, стоимость посещение в которых отличается от салонной. Также можно приобрести приспособления для самостоятельного массажа в домашних условиях, к примеру, массажный шар или фитнес-ролик.

Сила природы в эфирных маслах

Сила эфирных масел из растений успешно используется людьми в течении столетий, в том числе и для расслабления тела и души. Относительно недавно ученые озвучили список эфирных масел, которые наиболее успешно справляются с задачей снятия стресса, это мята, лаванда, бергамот и сандал.

Ароматы этих масел позволяют избавиться от стресса за считанные минуты, их можно использовать не только в аромалампе. Несколько капель эфирного масла можно добавить в горячую ванну или на коврик для йоги перед занятием.

Наносить эфирные масла непосредственно на кожу тела не рекомендуется, так как большинство масел слишком концентрированы и требуют разбавления водой или базовым маслом.

При нанесении такого масла на кожу может возникнуть раздражение.

Прогулки на природе

Успокоение через прогулки на природе используется человечеством веками, этот способ не теряет своей эффективности. Сама по себе физическая активность способствует снижению уровня стресса, но если гулять в спокойном месте на природе, то эффект расслабления будет более выраженным. Многочисленные эксперименты показали, что после прогулок на природе человек ощущает себя более счастливым и обладает более позитивным мышлением, чем после прогулок в городской среде.

Регулярные занятия спортом

При физической активности тело человека вырабатывает повышенное количество гормонов счастья — дофамина, эндорфина и серотонина. Эффект избавления от стресса будет наиболее ощутим при регулярных тренировках, но его можно почувствовать и после одной тренировки. Для того, чтобы сделать спорт частью своей жизни, нужно планировать время для проведения тренировок заранее, а не рассчитывать позаниматься в свободное время. Не нужно думать о том, что спорт будет отнимать много времени, ведь при правильном выборе спортивного направления занятия станут лучшим досугом. Выбирайте тот формат тренировки, который будет для вас самым привлекательным — велоспорт, серфинг, скалолазание, йоги, теннис, танцы и другие интересные направления, многие из них можно сочетать между собой.

Расслабляющее хобби

Наличие хобби, которое будет расслаблять и радовать, поможет не только избавиться от стресса, но и поменять свою жизнь в лучшую сторону. Занимаясь любимым делом, люди начинают мыслить более позитивно, по творчески. Сейчас в качестве антистрессового хобби большим спросом пользуются раскраски для взрослых, у этого занятия имеется много общего с медитацией. Занимаясь раскрашиванием симметричных деталей картинки, люди погружаются в процесс и восстанавливают психологическое равновесие, обретают хорошее настроение и чувство благополучия.

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