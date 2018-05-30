Так вот она какая — гигиена идеальная: согласно мнению ученых, нельзя мыться каждый день

Когда речь заходит о повседневной гигиене — от чистки зубов до вечернего душа, вы можете подумать, что уже всё давно знаете. Но сейчас мы хотим немного встряхнуть знакомые всем вещи. Вняв советам медицинских ассоциаций и профессионалов, Business Insider решил описать оптимальные способы быть чистым, здоровым и с острым зрением.

Источник: Business Insider

Как часто нужно мыть волосы?

Самый короткий ответ — никто не должен мыть волосы каждый день. Кроме того, все зависит от вашего типа кожи: если она у вас нормальная или сухая, одного или двух раз в неделю вполне достаточно.

Как часто нужно чистить зубы?

Американская стоматологическая ассоциация рекомендует чистить зубы два раза в день в течение двух минут, хотя и не определяет, в какое время суток это нужно делать. Особенно тщательной чистка зубов должна быть перед сном. Ведь, пока вы спите, активность слюнных желез резко снижается, следовательно, зубы менее защищены от кариеса.

Когда лучше всего наносить антиперспирант или дезодорант?

Идеальное время — перед сном. Если вы используете антиперспирант таким образом, вы даете ему достаточно времени для закупорки потовыводящих желез до того, как по ним утром начнет выходить пот. Большинство таких средств действуют по крайней мере 24 часа, так что не стоит беспокоиться о возможном запахе пота до конца рабочего дня.

Как часто нужно принимать душ?

Оказывается, большинство из нас принимает душ слишком часто. По словам дерматолога, на самом деле достаточно принимать душ только один раз в два-три дня, хотя, конечно, это зависит и от того, где вы живете и как часто занимаетесь спортом. Когда это лучше делать — утром или вечером, зависит от многих факторов. Однако, если у вас жирная кожа, идеально было бы принимать душ вечером.

Как часто нужно пользоваться зубной нитью?

Американская стоматологическая ассоциация рекомендует использовать зубную нить один раз в день, но в августе 2016 года эта рекомендация была поставлена под сомнение, так как эффективность зубной нити никогда не исследовалась. Поэтому, вполне возможно, использование зубной нити не является необходимым. Вот так.

Нужно ли использовать ополаскиватель для полости рта?

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, использование жидкости для полоскания рта, содержащей фторид, может помочь предотвратить развитие кариеса, но это не нужно делать сразу после чистки зубов. Это действие гораздо более необязательное, чем чистка зубов, и необходимо далеко не для всех.

Как часто нужно стричь ногти?

Это зависит от того, насколько длинными вы хотите их видеть, но вполне достаточно делать это раз в неделю или две. Просто убедитесь, что вы не оставляете неровные края, которые могут зацепиться за что-то и, возможно, разрушить ноготь.

Как часто нужно чистить очки?

Согласно Optometry Australia, так часто, как требуется, чтобы хорошо видеть. Только не используйте свою рубашку. Не обязательно иметь модный спрей — достаточно средства для мытья посуды и воды. Вытирайте очки чистой хлопчатобумажной тканью.

Как часто нужно менять картридж для бритья?

Конечно, это зависит от бритвы, но, если вы чувствуете, что лезвия тянут кожу, вероятно, они затупились и пришло время для замены картриджа. Для того чтобы лезвия были острыми как можно дольше, обязательно промывайте их горячей водой после использования и давайте высохнуть на воздухе, чтобы они не заржавели.