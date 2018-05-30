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Легкие волны — как и чем?
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Легкие волны — как и чем? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Накрутить волосы на плойку, воспользоваться легким стайлингом или муссом для укладки? Редактор BeautyHack Дарья Сизова раскрывает секрет идеальных «пляжных» локонов и рассказывает, с помощью каких средств их можно создать.
От природы у меня слегка вьющиеся волосы, и чаще всего я пользуюсь специальными приемами, чтобы создать локоны без плойки. Но летом, когда волосы становятся более сухими, такие бьютихаки не всегда работают. Поэтому я прибегаю к традиционному способу — накручиваю волосы на утюжок и фиксирую стайлингом.
К выбору средств для укладки подхожу очень осторожно — мне важно, чтобы они не травмировали и не пересушивали волосы. На помощь пришла новая линейка средств Biolage R. A. W c натуральным составом, в котором нет ни капли силиконов и парабенов. А еще с их помощью можно создать очень естественные образы.
Стайлинг-крем с маслом какао для контроля над завитком
Пользуюсь этим средством в те дни, когда не хочу укладывать волосы, но мне необходимо, чтобы естественные кудри выглядели хорошо. Оно не склеивает волосы, помогая локонам держать форму. После мытья головы с шампунем и кондиционером, нанесла крем с легкой текстурой по всей длине волос, отступив от корней на несколько сантиметров. Высушила волосы феном, опустив голову вниз, чтобы добавить объема волосам. В результате получились очень красивые, естественные волны, которые продержались до конца дня (а лаком я их не фиксировала).
Стайлинг-желе для объема с лимоном
Даже самые идеальные локоны не сделают вашу прическу прекрасной, если у корней не будет объема. Всегда стараюсь выбирать средства, которые сделают объем естественным, слегка приподняв волосы, но не утяжелят их. Новинка от Biolage — именно такая.
У желе легкая гелевая текстура, благодаря которой оно очень просто распределяется по волосам. Нанесла средство на влажные корни после мытья и высушила обычным способом — на волосах появился легкий объем.
Стайлинг-спрей для текстуры с зеленым чаем матча
Текстурированные локоны — тренд этого сезона. Но чтобы создать небрежный образ, высушить волосы естественным способом недостаточно — нужно нанести дополнительные средства по всей длине. Мой выбор пал на стайлинг-спрей, который я нанесла после мытья и высушила волосы без помощи фена. В результате у меня получилась текстурная укладка, как у звезд на закрытии Каннского фестиваля.
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