Где сделать антистрессовый уход для лица и экопокрытие для ногтей?

Салон красоты «Профиль Professional Club» — не просто салон, это стильный лофт. Сюда ты можешь зайти, чтобы расслабиться в SPA, побаловать себя массажем, купить косметические новинки или сделать маникюр и укладку.

все слайды

Тут работают настоящие профессионалы и только на качественной косметике. Одна из фишек салона — уходы для лица с помощью средств Biologique Recherche. Только представь, их тут не меньше 40! И каждая процедура подбирается индивидуально (под особенности и потребности кожи). Особого внимания заслуживает оксигенирующий уход VIP O2: кислородный коктейль улучшает состояние кожи и защищает ее от негативного воздействия окружающей среды. После такого сеанса твое лицо будет выглядеть так, словно ты только что вернулась из отпуска.

все слайды

А еще в «Профиль Professional Club» делают потрясающий маникюр и педикюр. Во время таких процедур мастера устраивают настоящий spa-ритуал, в который входит расслабляющий массаж, ароматические масла, натуральный пилинг, питательные маски и защитные крема. Кстати, работают тут на эколаках и гель-лаках Fedua. Они отличаются тем, что в них нет вредных примесей и опасных компонентов. Так что можно сказать, здесь делают полностью безопасное покрытие, которое будет стойко держаться без сколов и царапин.

⚠️Cтойкость, безопасность 7-free, направленность на органичность и на светскость, яркая палитра — это про наши новые лаки #Fedua. 💅🏻Вся бьюти-концепция итальянских лаков вдохновлена горячей страной #Марокко и названа именем марокканской женщины, наверняка красивой. Отдельно скажем о составе лаков и технике нанесения. #7free — это значит, что лаки не содержит вредных веществ, таких как: нефтепродукты, свинец, формальдегидную смолу, камфору, толуол, дибутилфталат, формальдегид, ксилол и метилэтилкетон. А еще Fedua — #AnimalFriendly, то есть все, как мы любим. Лаки обычные сохнут быстро и держатся неделю. Лаки Gel Effect наносятся тонким слоем и выглядят естественно, сушатся под УФ-лампой (там есть еще #ЗолотаяМаска, чтобы кисти рук не облучались ультрафиолетом!), держатся до трех недель, снимаются без спиливания. Цвета — огонь! Блеск — глянец! Пробуем? #profilpro_club #profilproclub #profilclub #beautysalon #beautyclub #spasalon #lifestyle #beautysalonmoscow #пятницкая #spamoscow #спамосква #новокузнецкая #городскоеспа #спаманикюр #гельлак #fedua

Публикация от ▪️Профиль Professional Club▪️ (@profilpro_club)

26 Май 2018 в 8:41 PDT Кстати, еще в «Профиль Professional Club» можно провести классный бьюти-девичник или отпраздновать день рождения. К твоим услугам авторское меню, команда лучших декораторов и спа-программы (с разными видами массажей и релакс-процедур).

все слайды

Укладка — от 2200 р.

Уход «Знакомство с Biologique Recherche» — 3000 р.

Экспресс маникюр — 2400 р.

Экспресс коррекция бровей (без окрашивания) — 2000 р.

Адрес: Пятницкая, д. 58 Телефон: +7 (495) 252-07-27 @profilpro_club

profilpro.ru Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gde-sdelat-antistressovyj-uhod-dlya-litsa-i-ekopokrytie-dlya-nogtej/