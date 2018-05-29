Аллергия на солнце. Надо ли летом бояться ультрафиолета?

Ещё немного, и народ оккупирует пляжи, жадно ловя долгожданное солнышко. Однако ударные дозы ультрафиолета могут аукнуться не только ожогом, но и солнечной крапивницей, когда кожа покрывается сыпью, зудит и нещадно чешется.

О том, кому грозит так называемая аллергия на солнце, что её провоцирует и можно ли с ней справиться, рассказывает заведующая отделением аллергологии и иммунологии ГБУЗ ПК «ДКБ № 13», к. м. н. Галина Молокова.

Береги печень смолоду!

Вера Шуваева, «АиФ-Прикамье»: Галина Владимировна, помимо людей, страдающих аллергией на пыльцу растений, есть и те, кого донимает солнечная аллергия. Или это одни и те же люди?

Галина Молокова: Не всегда. Вообще, называть аллергией заболевание, обусловленное повышенной чувствительностью кожи к солнечным лучам, не совсем верно. Это чисто народное название. Иногда в народе ещё используют термин «солнечная крапивница», поскольку сыпь на теле в этом случае очень похожа на сыпь, которая появляется у человека, сильно обжёгшегося крапивой.

Правильное название этого заболевания — фотодерматит. Аллергической реакции как таковой здесь нет. Ведь любой аллерген (та же пыльца берёзы, к примеру) — это белок, в ответ на попадание которого в организм там образуется другой белок. И этот комплекс белковых молекул запускает механизм аллергии. А в солнечном луче белка нет. Здесь мы имеем дело с токсическим воздействием солнца.

— И кто подвержен ему в первую очередь?

— Согласно научным данным, в большинстве случаев это люди, имеющие проблемы с печенью. Печень — наш главный обезвреживающий орган. Соответственно, она реагирует и на токсические повреждения, даже на коже. Среди других эндогенных (т.е. внутренних) факторов, являющихся причиной фотодерматита, можно назвать различные нарушения обмена веществ, сбои в работе иммунной системы.

— А внешние факторы тоже могут быть причиной этого недуга?

— Да, экзогенные тоже. Таким фактором может стать, например, крем для лица: в кремах много разных компонентов, и какой-то из них под воздействием ультрафиолета способен дать такую реакцию. Могут быть духи, содержащие бергамотовое или сандаловое масло. Это может быть сок некоторых растений (клевера, лебеды, лютиковых), случайно попавший на кожу. Кроме того, повысить чувствительность кожи к солнечным лучам способны принимаемые человеком медикаменты, в том числе сульфаниламиды (бисептол), антибиотики тетрациклинового ряда, нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин, ибупрофен и т. п.).

Сыпь на лице, и руки чешутся

— От солнечной крапивницы страдают не только взрослые, но и дети. Говорят, даже совсем маленькие, груднички. Это так?

— Такие крохи — редко: всё-таки родители оберегают их, стараются не гулять с ними под палящим солнцем. В основном фотодерматит выявляют у деток постарше. И, как правило, это дети, склонные к аллергии, то есть с проблемным иммунитетом.

К сожалению, число детей-аллергиков год от года увеличивается. Сейчас их почти 40% среди всех детей. Сказывается наследственность: если у мамы аллергия, вероятность того, что аллергиком будет и ребёнок, составляет 50%; если аллергия у обоих родителей — риск развития её у ребёнка возрастает до 80%. Безусловно, дают знать о себе и особенности современной жизни: плохая экология, некачественное питание.

— Какой вид аллергии возникает у детей чаще?

— Тут многое зависит от возраста: до трёх лет — чаще пищевая аллергия (и особенно печально, что растёт число таких детей уже в младенческом возрасте, до года), после трёх — присоединяется аллергия на бытовую пыль и шерсть животных, после пяти — развивается поллиноз.

— Клиника фотодерматита у детей и взрослых одинакова?

— Да. У кого-то спустя несколько часов, а у кого-то и через считаные минуты (здесь всё очень индивидуально) интенсивного солнечного облучения кожа начинает зудеть, покалывать, на ней появляются мелкие красные высыпания, которые шелушатся и ужасно чешутся. Понятно, что дети с их нежной кожей переносят это тяжелее. Чаще всего сыпь возникает на лице, а также на руках и ногах — то есть на открытых участках кожи. В ряде случаев могут появиться даже волдыри.

— При солнечном ожоге рекомендуют смазывать обожжённое место кефиром либо сметаной. А как помочь себе или своему ребёнку при фотодерматите?

— Никакой сметаны! При появлении сыпи используйте гормональную мазь и обязательно обратитесь за консультацией к аллергологу-дерматологу. Это необходимо, чтобы пройти обследование для выявления причины данного заболевания и её устранения. Возможно, придётся сделать УЗИ или ФГС, сдать биохимический анализ крови, проверить обмен веществ. Ведь причиной фотодерматита, как я уже говорила, может быть не только склонность к аллергии.

Какой SPF выбрать?

— Насколько полезно применение солнцезащитных кремов, ставших сегодня довольно популярными?

— Несомненно, полезно. Использовать их, принимая солнечные ванны, нужно обязательно. В продаже сейчас есть кремы с разными факторами защиты SPF, препятствующими поражению кожи. Чем выше SPF, тем эта защита сильнее. Если вы отдыхаете в какой-то жаркой стране, где солнечное воздействие очень интенсивное, начинать загорать надо, намазавшись перед этим солнцезащитным кремом с SPF 50. Потом, когда адаптация к активному солнцу уже произойдёт, можно пользоваться кремом с SPF 30, SPF 15. Для детей существуют специальные детские солнцезащитные кремы. Например, российский крем «Моё солнышко».

Но главная защита от чрезмерного воздействия солнечных лучей — это ограничение нахождения на солнце. Жариться на пляже целый день в любом случае вредно.

— Напоследок, пожалуйста, несколько советов, которые минимизируют возникновение фотодерматита.

— Загорайте только в утренние (до 11) и вечерние (после 17) часы. Именно в это время ультрафиолет полезен.

В период пребывания на солнце сведите к минимуму использование парфюмерии и косметики. Духи летом наносите не на кожу, а на одежду. Не делайте перед поездкой на юг никаких серьёзных косметических процедур — шлифовок, пилингов. Старайтесь не принимать лекарственные препараты, повышающие чувствительность кожи к солнечным лучам. Не обрабатывайте без конца себе и ребёнку руки дезинфицирующим средством: антисептик, оказавшись на солнцепёке, тоже способен привести к фотодерматиту. Не загорайте вблизи водоёмов в окружении луговых трав: среди них могут быть растения, выделяющие эфирные масла, которые притягивают солнышко и повышают чувствительность кожи к ультрафиолету.

Кстати

Сколько надо солнца?

Нежась на солнышке, мы ощущаем, как оно нас согревает, у нас расширяются сосуды, улучшается самочувствие, уходит депрессия. К тому же под действием солнца в коже вырабатывается витамин D, необходимый для здоровья костей и мышц, а также для работы иммунной и нервной систем.

Всего 10% этого витамина, как утверждают медики, поступает в организм с пищей (рыба и рыбий жир, масло, яйца, молоко), а остальные 90% наш организм синтезирует именно благодаря солнцу. Но, чтобы получать свою норму витамина D, летом достаточно всего 30 минут находиться на прямом солнечном свете с открытыми руками и лицом. Так что бездумно отдавать себя на растерзание солнцу не стоит.

Солнечный ожог и солнечная крапивница — далеко не все последствия отравления его супердозами. Тут и ускоренное старение кожи, и появление пигментных пятен, и опасность получения меланомы, или рака кожи. Когда женщины, дожив до 30-35 лет, вдруг осознают: «Хватит загорать на полную катушку, пора себя поберечь», — нередко бывает поздно. Всё, что можно, они от солнца уже получили.

Важно!

Чаще других фотодерматитом страдают люди со светлой кожей, голубоглазые, светловолосые. Впервые это заболевание может появиться у человека уже в зрелом возрасте. Ведь с годами болячки в организме накапливаются, в том числе и проблемы с печенью. Никак не проявляя себя в умеренном климате, фотодерматит способен «выстрелить» в регионе с особо активным солнцем. До устранения причины фотодерматита о пляже придётся забыть. И вообще, не выходить на солнце без щирокополой шляпы и блузы с длинными рукавами.