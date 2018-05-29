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Правда ли, что от сильного стресса можно поседеть за ночь?
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Правда ли, что от сильного стресса можно поседеть за ночь? 

Anews 58 минут назад
Фото: Anews
Сейчас даже среди молодых людей моно встретить частично или полностью седых. Однако стоит ли думать, что стресс и седина действительно так связаны, как мы привыкли верить? Специалисты говорят, что это частично правда.
Давайте сначала разберемся, откуда берется седина. Нашим волосам цвет придает особое красящее вещество — пигмент меланин. Его вырабатывают особые клетки — мелантоциты. Как и весь организм, с возрастом клетки начинают стареть и, соответственно, сокращается объесть вырабатываемого меланина. Из-за того, что вещество начинает вырабатываться в меньших количествах, волосы становятся бело-серебристыми. Но на деле они не приобретают этот оттенок, а просто обесцвечиваются. Согласно нормам, седеть человек начинает после 30 лет, но бывает и ранняя седина, связанная с различными причинами (от генетических болезней и заканчивая неправильным обменом веществ или гормональным сбоем). В числе этих причин и нервные ситуации. То есть, стресс способен ускорить этот процесс.
Трихологи объясняют, что во время сильного стресса кровообращение в организме существенно нарушается. Из-за сосудистого спазма нарушается питание волос, в связи с чем они быстрее теряют меланин. ​Это говорит о том, что стрессовая ситуация способна ускорить процесс старения организма и замедлить работу мелантоцитов. Специалисты отмечают, что больше всего на состояние человека влияет безумный страх или потеря близкого человека.
Однако трихологи уверены, что за одну ночь невозможно поседеть полностью: меланин просто не успеет так быстро уйти из наших волос. Вероятнее то, что волосы станут выпадать, и тогда седина станет более заметной.
Специалисты также отмечают, что не только стресс способен привести к появлению ранней седины. Плойки, утюжки и фены тоже негативно сказываются на количестве меланина в волосах — под воздействием высоких температур он быстрее исчезает.
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