Выбираем самые модные цвета волос 2018

Для создания стильного образа недостаточно сделать новую стрижку. Чтобы она подчеркнула вашу индивидуальность и позволила почувствовать себя неотразимой красавицей, стоит обратить внимание на модные тенденции в покраске волос 2018 года.

Для счастливых обладательниц волос средней длины мы составили подробное описание, а также собрали фо​то актуальных новинок и проверенных временем трендов, находящихся на пике популярности.

Однотонное окрашивание

При окрашивании волос стилисты учитывают множество факторов: натуральный оттенок прядей, цвет кожи и глаз, общий стиль образа. Поэтому не существует единственного модного оттенка, подходящего всем красавицам.

yandex_ad_1 yandex_ad_1 Если вы решились на однотонное окрашивание, обратите внимание на следующую палитру:

вот уже несколько сезонов в топе находятся все оттенки блонда. Светлокожим девушкам стоит выбирать пепельный, платиновый, серебристый, льняной, жемчужный или розовый тон. Барышням с персиковой кожей больше подойдет пшеничный, соломенный, золотисто-абрикосовый цвет. Красавицам со смуглыми кожными покровами желательно остановить выбор на более темных и насыщенных тонах. Например, карамель и корица;

еще одним хитом сезона 2018 является шоколадный цвет. На одной линии с ним находятся бронзово-коричневые, каштановые и кофейные оттенки;

любительницам холодной темной гаммы стилисты советуют обратить внимание на иссиня-черный, графитовый, черно-коричневый и цвет чернослива;

и, конечно же, не теряет своих позиций рыжая гамма. Однако не стоит выбирать слишком яркую палитру. В моде сейчас натуральность. Отдайте предпочтение неброским и мягким полутонам.

На звание главного тренда сезона 2018 претендуют перламутровые оттенки. Актуально носить волосы цвета перламутровый блонд, перламутровая карамель, каштановый перламутровый и даже черный с перламутровыми нотами.

Причем подобная тенденция прослеживается не только в цвете волос, но также в макияже и ногтевой индустрии.

Блоранж

Модные тенденции покраски волос в 2018 обещают колоссальный успех технике, под названием блоранж. Сочетание блонда и оранжевой гаммы наиболее гармонично смотрится на средних волосах. Если взглянуть на фото можно заметить, что в зависимости от пропорционального соотношения двух оттенков, стилисты добиваются разнообразных вариаций с золотисто-розовым, персиковым или апельсиновым отливом.

Технология выполнения пересекается с мелированием и омбре. По степени насыщенности и яркости палитры, блоранж бывает нескольких видов:

равномерное окрашивание единственным выбранным оттенком;

совместное применение светло-розового и оранжевого цвета, с плавным перетеканием одного тона в другой;

попеременное чередование осветленных и затемненных прядок с различными отливами блоранж;

окрашивание отдельных локонов или кончиков.

Новая техника позволяет выбрать любой оттенок блонда, в зависимости от цветотипа внешности.

yandex_ad_2 Однако если вы не готовы к кардинальным переменам или не уверены, что блоранж подойдет именно вам, попросите мастера использовать не стойкие краски, а оттеночные спреи и маски.

yandex_ad_2 Splash light

Если вы довольны своим образом, но хотите добавить ему немного блеска, изысканности и шика, обратите внимание на технику под названием Splash light. Она появилась относительно недавно, но уже занимает первые позиции в модных тенденциях покраски волос 2018 года.

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Стилисты рекомендуют использовать новинку на средних и длинных, волнистых или прямых волосах с градуированной стрижкой (фото ​ниже).

Splash light выглядит как луч света, освещающий пряди, хотя эта техника может выполняться только на челке. Осветленная полоса бывает различной ширины, интенсивности и даже любого цвета. Все зависит от вашей смелости и фантазии.

Одновременное использование сразу нескольких техник, позволяет получить невероятную игру оттенков и переливов. За счет этого мастер способен скрыть некоторые дефекты внешности и подчеркнуть достоинства.

Pixels

Креативные испанские стилисты предлагают отойти от плавных линий, растушевки цвета и мягких естественных оттенков. Вместо них, они советуют перейти на четкие геометрические линии и фигуры, выполненные в нескольких контрастных цветах. Именно в этом кроется изюминка пиксельного окрашивания.

Однако такая техника подойдет далеко не всем девушкам. Если у вас нет времени на ежедневную укладку, Pixels потеряет свой футуристический эффект, а уникальный рисунок станет просто «нечитабельным».

Кроме этого, волосы должны быть гладкими и зафиксированными в четко определенной форме.

Контуринг

У каждой из нас есть мелкие недостатки и несовершенства лица. Актуальная техника окрашивания призвана создать для каждой женщины ее личный тренд и подчеркнуть лучшие стороны внешности. Контуринг способен зрительно сузить лицо, уменьшить линию лба, смягчить скулы, удлинить шею.

Это одна из самых сложных техник, требующая филигранной и высокопрофессиональной работы мастера. Основной принцип — затемнить участки волос, которые должны скрыть несовершенства и добавить света прядям в зонах, обращающих внимание на достоинства.

Любимые виды окрашивания

И, конечно же, модные тенденции покраски волос 2018 советуют не забывать о популярных и востребованных техниках. На средних волосах (фото ниже) прекрасно смотрится:

омбре — плавный переход от темных или естественного цвета корней к осветленным кончикам. Важное условие — контраст тонов. Но при этом пограничные зоны должны быть размытыми;

сомбре — более мягкая техника на основе омбре. Здесь контраст корней и кончиков практически не заметен. Градиентная линия может проходить как горизонтально, так и вертикально;

балаяж — используется 2 или 3 оттенка. Их будто протягивают по всему полотну волос, за счет чего создается дополнительный объем. Переход между цветами может быть плавным или резким;

Flame Balayage— окрашивание на основе балаяж. Краситель наносится на весь объем прядей в форме буквы V. За счет этого достигается мягкая игра оттеночных переливов;

шатуш — создается эффект выгоревших волос. Это одна из щадящих технологий мелирования, позволяющая получить натуральные блики и плавные переходы полутонов;

калифорнийское мелирование — для окрашивания может использоваться до 7 оттенков, обеспечивающих мягкий переход к светлым кончикам. Растяжка цвета особенно хорошо смотрится на ступенчатых стрижках, подчеркивая их фактуру и создавая эффект естественных «выгоревших» на солнце прядок;

брондирование — омбре на шоколадной базе со светлыми кончиками, стремящимися к блонду;

блюр — характеризуется размытым вертикальным или горизонтальным переходом двух цветов, которые при смешении образуют третий, совершенно новый оттенок;

блочное мелирование — масса волос разделяется на отдельные блоки, затем, последовательно окрашиваются все или только выбранные участки. Количество цветов зависит от желания клиента и возможностей мастера. Оттенки могут плавно переходить друг в друга или быть контрастными.

На сегодняшний день колористика предоставляет широкий выбор всевозможных техник и видов окрашивания.

Однако, главное, не заучить наизусть новомодные термины, а найти профессионального мастера, который поможет создать неповторимый, индивидуальный, изысканный образ.