Керлер для ресниц: почему вам все-таки стоит иметь этот аксессуар в своей косметичке

Ближе к лету наращивание ресниц традиционно пользуется большой популярностью. Но не все из нас готовы прибегать к этой процедуре, а некоторые и хотели бы, но не могут в силу повышенной чувствительность глаз. А, может, остались еще и те, кто, как говорится, за natural beauty?

Но одно можно сказать наверняка: красивого и эффектного взгляда хочет каждая. И если тушь, которая сделает ваши ресницы длинными, найти не так уж сложно, то дальше встает вопрос, а как же быть с этим красивым изгибом, чтобы было прям как в рекламе? Но не отчаиваемся, выход есть всегда — на помощь в этом нелегком деле нам может помочь керлер (те самые щипцы для ресниц, которые мужчины называют орудием пыток). Главное — правильно подобрать этот девайс, грамотно им пользоваться и знать пару лайфхаков.

Начнем с выбора керлера

Самое важное в этом деле — обращать внимание на силиконовую прокладку. Она должна быть крепко зафиксирована на основании щипчиков, тогда вероятность повредить ресницы будет минимальной.

Если у вас большие глаза, вам скорее всего подойдут щипцы с более широким зажимом. Если же вы обладательница небольших глаз, вам, соответственно подойдут щипцы с более плоским изгибом. Все просто и логично, Америку открывать не надо.

Что касается бренда керлеров, то не будет открытием, что самыми известными являются щипцы от Shu Uemura (да, те самые, которые героиня Энн Хэтэуей не признала в фильме «Дьявол носит Prada»). Преимущество этих щипцов заключается в мягкой силиконовой прослойке, которая минимизирует риск травмировать ресницы или же вызвать раздражение слизистой глаза.

Если вы не синефил, то отличные щипчики можно также приобрести у таких брендов, как MAC, Bobbie Brown и Shiseido. Если же рассматривать керлеры более доступных брендов, советуем обратить свое внимание на корейскую марку косметики TonyMoly.

Применение

Перед тем, как нанести тушь, возьмите щипцы и разместите их у корней ресничек. Сжимайте и разжимайте керлер, двигаясь от корней к кончикам ресниц. Не торопитесь и не совершайте резких движений. Плавно разожмите щипцы и нанесите тушь. И вуаля!

Внимание, лайфхак!

Чтобы эффект подкручивания продержался целый день, перед использованием щипцов подуйте на него горячим воздухом из фена. Только будьте осторожны — проверьте температуру керлера на руке, прежде чем начать применение на глазах.

И помните: чтобы щипцы и, что более важно, ресницы прослужили вам как можно дольше, нужно не забывать о нескольких простых правилах ухода: протирайте силиконовую прослойку каждый раз после использования и желательно храните керлер в футляре.