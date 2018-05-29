Кому, зачем: все, что ты хотела узнать о пересадке волос

Красивые и ухоженные волосы — мечта любой девушки, однако некоторые из нас столь далеки от нее, что хочется плакать. Для самых отчаянных и готовых на крайне меры хирурги предлагают всеобщую панацею. О пересадке волос ходит слишком много легенд, поэтому мы не смогли пройти мимо и не развеять самые популярные из них. Что скрывается за столь популярной процедурой, разбираемся в нашем материале.

Миф № 1. Пересадку волос можно сделать даже в салоне

Как ни посмотри, пересадка волос — это операция. Конечно, сейчас есть малотравматичные техники исполнения данной процедуры, но проводиться пересадка все еще может только опытным хирургом. В Англии , к примеру, чтобы проводить пересадку, у врача должна быть специальная лицензия на эту манипуляцию.

Есть три основные технологии пересадки:

Операционный стрип-метод, основывается на заборе лоскута кожи с фолликулами с затылка, разделении его на несколько маленьких полосок и равномерном распределении по зонам пересадки. У этого метода есть небольшой недостаток: при непрофессиональном проведении процедуры и неправильном расположении пересаживаемого лоскута кожи может быть нарушено направление роста волос, и эффект от процедуры будет смотреться неестественно. Метод пересадки лоскутами применяется не так уж часто, многие пластические хирурги считают его достаточно устаревшим вариантом, хотя из-за демократичной стоимости он все же пользуется популярностью у определенного круга пациентов.

Безоперационный метод извлечения одиночных фолликул, когда фоликулы для пересадки извлекают и вживляют на новое место безоперационным путем с помощью специального аппарата. Эта процедура считается наиболее передовой и наименее травматичной. Судя по отзывам испытавших ее на себе, эффект от малотравматичного метода куда более натуральный и заметный, чем после лоскутной пересадки. За естественность, конечно, придется выложить кругленькую сумму, не сравнимую со стоимостью стрип-метода.

Смешанный метод, при котором фолликулы вместе с участком кожи, на котором они расположены, забираются с донорской области безоперационным путем. Забранные участки кожи делятся на небольшие части — графты, которые пересаживают на нужное место в шахматном порядке.

Эта манипуляция достаточно эффективна, ведь приживаются от 90 до 100% пересаженных фолликул, независимо от выбранного метода.

Миф № 2. Пересадка нужна только мужчинам

Считается, что главные адепты пересадки волос — это мужчины. Согласимся, что сильный пол чаще решается на это операционное вмешательство, ведь облысение у мужчин обусловлено генетическими причинами, главная из которых — недостаток тестостерона в организме. Так как тестостерон — это все же мужской гормон, то становится понятно, почему девушки меньше подвержены этому недугу.

Однако и нас эта беда не обошла стороной. Самые ранние методики пересадки выглядели слишком топорно и давали абсолютно неестественный результат. Если для неприхотливых мужчин этот эффект был вполне приемлем, то далеко не все представительницы прекрасного пола решались лечь под нож. Очевидно, это первая причина того, что пересадка волос стала ассоциироваться исключительно с мужской процедурой.

Миф № 3. Можно пересадить только волосы на голове

После разрушения этого мифа становится понятно, почему же пересадка привлекает и женскую аудиторию. Пересадка волос, как оказалось, способна исправить дефекты бровей и заполучить густые и пушистые ресницы.

Волосы в этом случае трансплантируются с затылка, далее фолликулы пересаживают на пустоты, которые необходимо закрыть. Особенно актуальна эта процедура для тех, у кого есть микротравмы в области бровей, к примеру шрамы или ожоги.

Для тех красавиц, кто злоупотребляет завивкой ресниц или страдает их выпадением, пересадка — отличный выбор. Дерматологи иногда предлагают воспользоваться этой процедурой и тем, кто страдал от демодекоза (кожного клеща), ведь если маленький паразит поселится в ресничных фолликулах, то и потери ресниц не избежать.

Главное после пересадки волос с головы на брови или в межресничное пространство — правильный последующий уход. Так как фолликулы для новых ресничек были пересажены с головы, то и новые волоски будут расти более тонкими и длинными, поэтому их нужно будет подстригать до естественной длины.

В случае с бровями волосы придется укладывать гелем и подкрашивать краской, если цвет вдруг будет различаться. Пересадка волосков — самый верный способ заполучить брови Кары Делевинь

Если ты все же решилась на пересадку ресниц, то их придется завивать щипцами, чтобы тонкие волоски держали форму. Тут ты попадаешь в замкнутый круг, ведь именно завивка могла испортить твои природные ресницы и вызвать их выпадение.

Кому нужна

Если природа не наградила тебя густой копной волос, не спеши записываться на пересадку. Возможно, она просто-напросто тебе не нужна. Если ситуация кажется слишком критичной только тебе, вначале попробуй наращивание волос.

Пересадка — это не операция исключительно для коррекции начинающегося облысения или решения последствий сезонного выпадения. Многие пластические хирурги используют эту процедуру для изменения овала лица, к примеру, чтобы замаскировать слишком высокий лоб или сузить лицо в области висков. Кстати, самый верный и проверенный способ заполучить лицо-сердечко — это пересадить волосы на центральную часть лба.

Не все так хорошо, как звучит

После всего, что ты прочитала, все еще продолжаешь искать специалиста, который поможет добавить столь желанного объема? Подожди, ведь ты еще не слышала о жутких побочных эффектах. А их, кстати, немало.

Начнем, пожалуй, с того, что в твоем сознании должна сформироваться прочная ассоциативная связь между словами «операция» и «шрам». Чтобы пересадить волосы, их, естественно, необходимо откуда-нибудь забрать. Так как только свои волосы могут стать донорским материалом, то и брать их придется с места, где они представлены в избытке.

Обычно волосы забирают с затылка, вырезая (скальпелем!) небольшой участок кожи, после чего фолликулы с этого кусочка пересаживают в место облысения. На затылке, естественно, появляется шов, и мир коротких стрижек становится навсегда закрыт.

Что будет дальше

Прежде чем решаться на пересадку волос, выясни причину, почему их вдруг стало меньше или почему они не растут, для этого придется сходить к трихологу. Если врач выявит гормональную причину аллопеции (облысения), то операция по пересадке тебя просто не спасет, ведь вместо того, чтобы решать первичную проблему, ты подвергнешь организм стрессу и обречешь на инородное вмешательство.

Кстати, эффект от пересадки волос не будет мгновенным, ведь фолликулам нужно время, чтобы прижиться на новом месте, а волосам — чтобы отрасти до необходимой длины. Не готова на столь долгий и мучительный период ожидания? Тогда позволь предложить отличную альтернативу — наращивание. Чтобы разобраться, какой вид этой процедуры подходит именно тебе, пройди наш тест!

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