Прием, объем: 20 модных пышных укладок от звезд

Локоны и начесы, гофре и афро, хвосты и пучки — BeautyHack собрал 20 лучших вариантов пышных укладок, а стилист и визажист Анна Черчен рассказала, какие простые хитрости помогут придать волосам объем.

Очень многие делают ставку на объем — во-первых, так волосы всегда выглядят чистыми, а гладкие и «прилизанные» укладки как раз могут создать эффект локонов не первой свежести. Во-вторых, пышные волосы — это здоровые волосы, поэтому с помощью объемных укладок можно визуально увеличить густоту. Такие прически стоит делать и тем, кто хочет визуально изменить форму головы — например, вытянуть или закруглить.

Способов придать объем волосам — множество, но для начала необходимо выбрать качественный шампунь. Да, шампуни для объема — это не миф, они действительно работают, если их правильно подобрать. Мне нравится шампунь VOLU от Davines — идеальный вариант для тонких и излишне пушистых волос, и Bamboo от Alterna, дающий мега-объем.

Идеальная пышная укладка, как правило, выполняется с помощью брашинга — предварительно стоит нанести мусс для объема на корни волос, затем просто просушить каждую прядь, приподнимая ее у корней.

Можно сушить и просто вниз головой, но в конце обязательно зафиксировать укладку холодным воздухом — очень часто девушки сушат волосы горячим воздухом, сразу поднимают голову, и объем быстро исчезает.

Можно придать пышности и с помощью больших бигудей — особенно удобным этот способ станет для обладательниц челки. Чуть-чуть просушите голову феном, накрутите большие бигуди и походите так какое-то время, пока волосы остывают — они останутся объемными.

Есть и вариант гофре — главное, проработать щипцами не верхние пряди, а именно внутри, чтобы его не было видно. Корни при этом можно слегка начесать и зафиксировать лаком. Делать сильный начес каждый день я бы не советовала — это испортит волосы, но для выхода в свет это неплохой вариант. Придать волосам объем можно и с помощью сухого шампуня или специальной пудры, единственное «но» — голову придется чаще мыть.

Если же вы хотите собрать волосы, но все равно сохранить объем, попробуйте текстурные хвосты или пучки. Главное правило — если собираете волосы наверх и хотите, чтобы укладка выглядела пышной, добавляйте текстуру, а идеально гладкие начесы оставьте для тематических ретро-вечеринок.

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