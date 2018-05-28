9 важных правил ухода за волосами в жару

Трихолог-консультант Анна Порткова рассказала, почему нельзя оставлять на ночь на волосах солевой спрей, почему важно уделять особое внимание увлажнению и какие укладки в этот период лучше всего делать.

Правило №1: Купите средство с SPF Волосы нуждаются в защите так же, как и кожа. Под воздействием УФ-лучей они быстро теряют цвет, становятся тусклыми и ломкими из-за пересушивания. В период солнечной активности лучше использовать специальные спреи и масла — есть в ассортименте практически у каждого бренда.

Правило № 2: Не злоупотребляйте солевыми спреями

Солевой спрей — отличное текстурирующее средство. С его помощью можно не только создать, но и зафиксировать укладку. Главный ингредиент средства — морская соль.

Спреи действуют достаточно агрессивно, поэтому девушкам с пористыми, лишенными влаги волосами стоит избегать этого вида стайлинга. Острые грани кристаллической соли, которая оседает на прядях, еще больше приподнимают кутикулу.

Будьте готовы к тому, что после нанесения солевых спреев волосы станут более матовыми. Кроме того, солевые спреи вымывают пигмент — это касается холодных оттенков.

Наносите спрей на влажные волосы после использования шампуня и бальзама. Чем больше защитных слоев будет на ваших волосах, тем лучше: любое несмываемое средство (например, масло для кончиков), которым вы привыкли пользоваться ежедневно, не будет лишним.

Правило №3: Уделяйте особое внимание увлажнению

Летом волосы как никогда нуждаются в увлажнении. Под действием ультрафиолета, воды, соли они становятся хрупкими и ломкими. Запишитесь на увлажняющую процедуру или регулярно делайте маски (о лучших уходах для волос и о лучших масках мы писали здесь и здесь). Отлично зарекомендовали себя маски-обертывания.

Мой выбор — Ikoo Infusions. Это не обычное средство для восстановления волос в классическом понимании. Вскрыв упаковку, вы найдете шапочку, пропитанную экстрактами морских водорослей, лавандового масла, кедрового ореха, семян подсолнуха и базилика. Она создает термоэффект, способствуя глубокому проникновению питательных веществ. Средство подходит для всех типов волос. Попробуйте! Результат — как после уходовой салонной процедуры.

Привило №4: Собирайте волосы в высокие укладки

Во-первых, так они меньше подвержены действию ультрафиолета. Во-вторых, на них оседает меньше пыли, грязи и солей тяжелых металлов — полностью их устранить можно только с помощью шампуней для глубокой очистки. Возьмите за правило использовать его раз в месяц. В-третьих, вам будет не так жарко, а это уже аргумент, когда на улице +30.

Правило №5: Ешьте больше сезонных овощей и фруктов

Весна и лето — лучшее время запастись витаминами на осенне-зимний период. Больше всего их содержится в сезонных овощах и фруктов. Ешьте «прямо с грядки» — такие найдете на любом рынке. Черешня, клубника, черника, малина, укроп, базилик, салат — настоящий «кладезь» витаминов, ценных микро— и макроэлементов.

Правило №6: Выберите хорошую расческу

При уходе многие недооценивают расчески. Зря! От них зависит очень многое: будут ли волосы пушиться, ломаться, электризоваться. Отдавайте предпочтение расческам с натуральным ворсом либо с деревянными зубцами. Они хороши для домашнего использования. На пляже отдайте предпочтение той, которая легко моется. Мой выбор — Pocket Classic White, Ikoo. (О лучших расческах мы писали тут).

Правило №7: Пользуйтесь скрабом для кожи головы

Я рекомендую именно скрабы, а не пилинги. Скрабы более мягко воздействуют на кожу (пилинги — это скорее салонная история), обеспечивая глубокую очистку, устраняя остатки стайлинговых средств, избытка себума, соли тяжелых металлов. При регулярном использовании ускоряются обменные процессы, стимулируется кровообращение. Активные компоненты из сывороток и масок усваиваются после скраба гораздо лучше.

Правило №8: Не сушите слишком мокрые волосы

Никогда не сушите волосы, едва переступив порог душевой кабины. Промокните их полотенцем и дайте им немного подсохнуть естественным путем (минимум 5 минут). Именно промокните, а не вытирайте — влажные волосы легко повредить при механическом воздействии.

В процессе сушки важно выбрать правильный температурный режим и направление воздуха: потоки нужно направлять под углом по направлению расположения кутикулы.

Правило № 9: Мойте голову по мере загрязнения

Пыль, грязь, остатки стайлинговых средств в перемешку с избытком себума — идеальная питательная среда для размножения болезнетворных бактерий. Летом волосы пачкаются быстрее! Не нужно все это на себе носить. От правильно подобранного шампуня никакого вредя для кожи головы не будет. Отдавайте предпочтение средствам с мягкими ПАВ, без агрессивных компонентов в составе.