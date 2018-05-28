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Тренд из Instagram: цветы в волосах и прическа Норт Уэст
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Тренд из Instagram: цветы в волосах и прическа Норт Уэст 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Все началось с того, что пару дней назад Instagram взорвала фотография дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста, Норт. С чего вдруг такой прилив восторга? Ким сфотографировала старшую дочь со спины, продемонстрировав прическу малышки — две косички с вплетенными в них цветами. Ничего феерического, но Норт (как и ее мама) моментально стала новым бьюти-инфлюенсером (назовем это так), и тысячи подписчиц мисс Уэст тут же захотели такую же прическу.
Вы можете любить или ненавидеть Ким и все, что с ней связано, но игнорировать тот факт, что этим летом мы будем видеть такую прическу чаще, чем хотелось бы, нельзя.
Для тех, кто не хочет сливаться с толпой, рекомендуем вдохновиться и другими красотками с афроамериканскими корнями, которые весьма успешно используют цветы, бутоны и лепестки в своих прическах.
Если надумаете этим летом стать похожей на Дайану Росс и окунуться в эпоху диско — вот вам парочка ярких идей. И не забудьте добавить побольше цветов. Что-то нам подсказывает, что клумбам вашей бабушки в ближайшие пару месяцев не поздоровится.
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