Как цвет волос влияет на жизнь человека

Обладательницы темных шевелюр могут поздравить себя. День брюнеток — праздник, конечно шуточный, но с 2006 года отмечает его все больше россиян. 28 мая в клубах устраиваются вечеринки, а представительницы слабого пола используют этот праздник как повод порадовать себя чем-то вкусным или сходить на спа-процедуры.

По статистике, темный цвет волос является самым распространенным. За брюнетками закрепилась слава роскошных красавиц, страстных и привлекательных особ, волевых и наделенных выдающимися умственными способностями. Выяснять, что из этого миф, а что нет, мы сегодня не станем. Пусть так и будет. Но поинтересуемся у психолога, как вообще цвет волос влияет на жизнь человека.

— Все «исследования» по поводу влияния цвета волос субъективны. В Интернете можно найти много информации о том, что женщины с рыжими волосами опасны и непредсказуемы, со светлыми они — милые ангелы. А про брюнеток бытует мнение, что цвет их волос бессознательно наводит мужчин на мысли о замужестве. Все это является правдой, лишь пока человек сам в это верит, — говорит психолог Андрей Хлебников . — Иначе говоря, здесь работает самонастрой и самовнушение. Когда девушка перекрашивается, она действительно может чувствовать в себе новые силы, ведь ее облик поменялся, и она уже будто кто-то другой. Но и без этого можно открыть в себе ранее спящие способности, неизведанные прежде стороны характера. Верьте, что вы привлекательны, говорите себе по много раз в день, что это так, и вы себе понравитесь, а затем ваше обаяние почувствуют и остальные. Человек сам строит свою судьбу и пусть меньше обращает внимания, какого цвета у него волосы.

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