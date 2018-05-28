Самый модный маникюр лето 2018 года

Модный маникюр 2018 — это феерия ярких красок и сдержанных тонов, привычные классические дизайны и креативные идеи. Рассмотрим, какой летний маникюр 2018 в тренде, самые модные тенденции и фото для вашего вдохновения.

Модная цветовая палитра

Актуальный летний маникюр 2018, как показывают модные тенденции и фото — это насыщенные, глубокие темные оттенки. Например, в тренде такие оттенки, как баклажан, цвет марсала, темно-вишневый, темный бордо, гнилая вишня.

Для дневного маникюра это, может быть, однотонный дизайн, для вечернего — с росписью на тон светлее основного оттенка. Поскольку оттенки сами по себе очень броские, привлекают к себе внимание, то лучше носить их на коротких ногтях.

yandex_ad_1 Конечно, смелые девушки, которые предпочитают эффектный образ, могут сделать маникюр с длинными заостренными ногтями в темном насыщенном цвете.

На пике моды остаются металлизированные оттенки, причем это не только бронза, золото и серебро, но и любой другой оттенок. Металлик можно использовать как чистый цвет либо как элемент дизайна (им можно расставлять акценты).

Стильный летний маникюр 2018, как показывают нам модные тенденции и фото с показов — это матовые оттенки, которые — вот уже несколько лет подряд не утрачивают своей актуальности. Матовые оттенки очень разнообразны, что позволяет вам выбрать наиболее подходящий вам дизайн.

Например, для повседневного, а также делового образа, можно выбирать матовые лаки пастельной палитры — это универсальная палитра остается популярной в летнем сезоне 2018.

Среди актуальных — пастельный мятный, пыльный розовый, кремовый, полупрозрачный. Все оттенки выполнены из глянцевого блеска.

Нюдовые оттенки также остаются в тренде — они еще больше подходят для естественного повседневного образа. Хотите разнообразить нюдовый маникюр? Дополните его френчем или геометрическим принтом в пастельном цвете.

Длина и форма ногтей

В ногтевой моде остаются актуальными овальная и миндалевидная форма ногтей, которые считаются классическими формами. Оптимальный вариант длины ногтей для повседневного маникюра — два — три сантиметра свободного края ногтя. В сезоне 2018 акцент делается на максимальную естественность ногтей.

Обыграть длину коротких ногтей можно интересными вариантами маникюра. Например, это однотонные оттенки — они всегда уместны и актуальны.

Однако выбирать цвет лака следует с учетом длины пальцев. Если у вас не очень длинные пальцы, вы носите короткие ногти, и хотите визуально удлинить пальцы, то выбирайте более светлые оттенки лаков.

Что касается рисунков, с ними также следует быть осторожными — так, рисунки на всех ногтях могут визуально укоротить пальцы. Если рисунки, напротив, будут выполнены на нескольких ногтях, то это будет смотреться более выигрышно.

yandex_ad_2 Что касается длинных ногтей, то летний маникюр 2018, как демонстрируют модные тенденции и фото с модных показов, может быть самым смелым.

Например, самый хит нейл-моды — длинные заостренные ногти в стиле сестер Кардашьян.

В целом длинные ногти дают огромную свободу для любых дизайнов и возможностей моделирования формы. Однако важный нюанс — длинные ногти должны быть идеально ухоженными, поскольку именно тогда они смотрятся эффектно.

В тренде длинные ногти насыщенных темных оттенков, особенно броско они смотрятся с заостренной формой. Цвета металлик, матовые оттенки, эффект бархата — дизайны длинных ногтей очень разнообразны и интересны.

Что касается сочетаемости маникюра и макияжа, то летний маникюр 2018, самые модные тенденции и фото показывают, что самый хит моды — это сочетание оттенков в макияже и маникюре.

Чаще всего на модных показах можно видеть моделей, у которых лак и помада выполнены в одном оттенке. Если же нейл-арт сочетает несколько оттенков, то помаду можно подбирать в любом из них.

Новые интерпретации френча

Летний маникюр 2018 в стиле френч остается в тренде. Модные тенденции и фото с показов демонстрируют нам новые вариации французского маникюра, при этом классический маникюр фрэнч, безусловно, остается в тренде.

Например, одной из новинок стал фрэнч в металлике. Отличительная черта этого дизайна заключается в том, что вместо белой полоски на свободном кончике ногтя рисуется полоска металлик. Можно использовать любой металлизированный лак — медный, серебристый, золотистый.

Также для летнего маникюра актуальны любые яркие цвета.

Еще одна новинка — фрэнч с голливудской улыбкой. В этом нейл-арте свободный кончик ногтя выделяется белым цветом, как в классическом фрэнче. Однако основная ногтевая пластина покрывается ярким лаком.

Французской маникюр в летнем сезоне 2018 может быть выполнен в стиле «свободная зона», когда свободный край закрашивается любым ярким лаком, а сама ногтевая пластина остается незакрашенной — ее покрывают только прозрачным лаком, либо нюдом.

Если вы любите экспериментировать, то вам непременно понравится идея комбинированных фрэнчей — это когда на ногтях одной руки выполняются разные виды фрэнча. Например, это может быть разноцветная «улыбка», по-разному оформленные основы и средние зоны.

Также можно сделать французский маникюр на нескольких пальцах, а остальные оставить с прозрачным или нюдовым лаком. Такой дизайн добавит вашему образу еще больше яркости, игривости и оригинальности.

Полоски

Летний маникюр 2018 — это различные полоски. Модные тенденции и фото с показов демонстрируют большое разнообразие нейл-артов с полосками. Лаконичные варианты с простыми полосками станут отличным выбором для повседневного и офисного дизайна.

Однако есть и новые идеи маникюра с полосками. Например, это сочетание полосок: двумя лаками (матовым и глянцевым) рисуются вертикальные полоски одинаковой ширины.

Очень эффектно смотрятся пудровые полоски: на окрашенной базе лаком с эффектом пудры рисуют волнистые линии оттенками из одной цветовой палитры.

Металлизированные полоски — хит уже нескольких сезонов. Серебристым или золотистым металлизированным лаком рисуют поперечные полосы. Особенность такого нейл-дизайна в том, что он выполняется очень легко, украшает даже простой и незамысловатый маникюр.

Особенно эффектно металлизированные полоски смотрятся на темной базе. Праздничные варианты — сочетание красной базы и золотистой (или серебристой) металлизированной полоски.

Лаконичный, но интересный повседневный вариант маникюра с полосками — одна полоса, начерченная посередине пластины, но прозрачной или нюдовой основе.

Обратите внимание, что полосы можно создавать не только лаками, но и стразами, бусинами, фольгой и другими элементами нейл-дизайна.

Фактурный маникюр

Трехмерный эффект, который создают на ногтях фактурными лаками, будет очень популярным в летний сезон. Такой лак можно использовать как самостоятельно, так и как элемент дизайна. Лак создает на ногтях эффект шероховатой объемной поверхности, как, например, лак, присыпанный песком. С таким же эффектом можно сравнивать бархатные лаки, которые также в самом тренде сезона.

Фактурный лак дает большие возможности для расставления акцентов в дизайне. Например, с ним можно делать всевозможные рисунки — абстрактные и геометрические фигуры, волнистые полоски, а также объемный эффект растрескавшихся ногтей.

В маникюре можно сочетать фактуры — такая техника будет особенно популярной в предстоящем летнем сезоне. Например, несколько ногтей акцентируют фактурным лаком, остальные — матовым или глянцевым в том же оттенке.

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Градиент

Градиент, безусловно, популярнейшая техника маникюра последних сезонов. В летнем сезоне 2018 представлены новинки в градиентном маникюре. Например, техника омбре, в которой выполняется переход в рамках одного цвета от более темного к более светлому оттенку.

Новинка заключается в том, что теперь на одном ногте выполняется диагональный или поперечный градиент. Такая техника перехода оттенков смотрится очень эффектно и интересно.

Еще одна новинка — градиент, эффект которого виден не на одном, а сразу на несколько ногтях. Например начиная с мизинца, заканчивая к указательному пальцу, происходит плавный переход оттенков.

Градиент можно выполнять как на всех пальцах, так и на нескольких ногтях. Например, эту технику можно использовать в качестве акцента для одного или двух ногтей.

Одна из наиболее ярких техник градиента — эту сразу несколько вариантов градиента, выполненных на разных ногтях в разной цветовой палитре.

Нюд в маникюре

Если вы предпочитаете сдержанный, лаконичный образ, или, напротив, любите менять наряды очень часто, то вам больше подойдет универсальный дизайн маникюра, который подходит для любых ситуаций. Именно таким маникюром станет нюд, который остается актуальной техникой в нейл-моде лета 2018.

Нюдовый маникюр смотрится очень естественно, нежно, элегантно, он подходит к любой одежду, в том числе к дресс-коду. Нюд, как могут подумать многие, — это не только розовые и бежевые оттенки.

В летнем сезоне в тренде цветочные оттенки (например, светлый лавандовый), мятный, сливочный, карамельный, золотистый, кофе с молоком.

Нюд можно разбавить полосками, геометрическими фигурами, а также градиентными переходами оттенков. Например, очень изящно будет смотреться плавный переход от бежевого к кофейному оттенку.

Природные мотивы

Природные мотивы очень популярны в маникюре. Например, это радужный нейл-арт, когда в одном дизайне сочетаются самые яркие оттенки, присущие настоящей радуге: голубой, красный, зеленый, фиолетовый. Они имитируют радугу на ногтях.

Такой дизайн идеально подходит для лета и особенно для отпуска.

Варианты создания радуги очень разнообразны. Это может быть радуга на каждом ногте, или нанесение отдельного цвета на каждый ноготь, чтобы в результате на всей руке был создан эффект радуги. Радугу можно выполнять глянцевым лаком — он смотрится особенно эффектно, а также фактурным.

Есть и градиентная техника радужного маникюра, когда на каждом ногте создается переход ярких оттенков, или по всем ногтям.

Также популярная техника изображения на каждом ногте отдельной дуги радуги.

Геометрические принты

В летнем сезоне 2018 не утрачивают своей популярности геометрические принты, однако, в этот раз они будут более лаконичными. Например, это маникюр с тонкими линиями, которыми рисуют геометрические фигуры. Особенность в том, что внутреннее пространство фигур не нужно закрашивать. Такой дизайн смотрится минималистично, но очень интересно.

В тренде будет миниатюрные геометрические фигуры, которые рисуют на нескольких или всех ногтях в произвольном порядке.

Конечно, в тренде остается и традиционная геометрия — фигуры, изображенные тонкими черными, красными или белыми линиями. Также это, может быть, пастельная геометрия с закрашенными фигурами.

Неоновый дизайн

Неоновый маникюр идеально подходит для жаркого лета. Такой дизайн будет одним из хитов сезона 2018. Он поднимает настроение своей яркостью, идеально подходит для отпуска.

В таком маникюре позволительно использовать самые яркие, кислотные оттенки — дизайн будет очень стильным и модным.

Кричащими оттенками можно покрывать все ногти, а также ими можно создавать рисунки. С неоновыми лаками можно сочетать градиентную технику, геометрические фигуры, фактурную поверхность, цветочные узоры, полоски. Новинка лета 2018 — техника френч, выполненная неоновыми лаками.

Матовый маникюр

Матовый маникюр в сезоне лето 2018 будет в тренде, как и бархатный и замшевый эффект на ногтях. В этом сезоне он будет более лаконичным.

Например, это монохромный маникюр с акцентом на одном ногте, например, в виде крупного цветка или абстрактной фигуры.

Актуальным будет нейл-арт, сочетающий матовую основу с декоративными элементами в виде страз (на одном или двух ногтях), фактурных рисунков. В тренде будут более сдержанные матовые цвета с бархатистым эффектом. Также популярны будут эффекты в виде мраморных разводов, кошачьего глаза и змеиной кожи.