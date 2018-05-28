Самое необычное окрашивание. Решишься?

В последнее время необычные окрашивания волос пользуются особой популярностью. В Instagram можно найти тысячи вариантов на любой вкус. И для любителей экспериментировать с цветом волос, предлагаем еще один под названием «Голубой феникс». Это новая техника от колориста Дерека Кэша. Он решил соединить холодные и теплые (а точнее горячие) оттенки. Смелое сочетание ледяного синего, переходящего в огненные локоны, подписчики сравнивают с возрождением феникса из пепла. Результат и правда получился неожиданно крутым. Смотри!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/samoe-neobychnoe-okrashivanie-reshishsya/