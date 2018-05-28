Календарь стрижек на июль 2018 года

Есть одна женская мудрость, проверенная годами: если жизнь не ладится — пора идти в парикмахерскую. Дело в том, что волосы являются носителем информации, которую нужно постоянно обновлять и удалять старые исходники. Мы как бы состригаем лишний груз, который тяготит нас и не позволяет двигаться дальше.

Поэтому посещение салона красоты не стоит расценивать как обычное, ничем не примечательное, дело. Нужно тщательно к нему подготовиться и подобрать благоприятный день. Поможет в этом календарь стрижек на июль 2018 года. Он подскажет удачную дату, которая обезопасит от негативного конечного результата, и откроет источники положительной энергии.

Таблица

Для начала, советуем вам сверить свой плотный график с приведенной ниже таблицей.

yandex_ad_1 На положительные или отрицательные характеристики каждого дня влияют несколько аспектов. Зато, можно ли вам посетить парикмахерскую, отвечает фаза земного спутника, его положение в определенном созвездии, очередность лунных суток и день недели.

Благоприятные дни Если вы хотите, чтобы смена образа прошла на высшем уровне, в календаре стрижек на июль 2018 года, выберите подходящий благоприятный день:

14 числа Растущая Луна расположится в созвездии Льва и это один из самых лучших периодов для любых манипуляций с волосами. Под влиянием знака прядки становятся гуще, ускоряется их рост. Сегодня разрешается экспериментировать с формой, длиной оттенком. Удачно пройдет окрашивание, обесцвечивание, тонирование. Изменение образа позволит наладить работу всех органов и избавиться от одиночества. Если вы решитесь использовать природные красители, то увеличите приток денег в собственный кошелек;

17 июля земной спутник переместится в знак Девы. Стрижка ускорит рост волос, позволит на длительный период сохранить форму прически, вернет здоровый блеск и уменьшит количество секущихся концов. Удачно пройдут оздоровительные процедуры, окрашивание, тонирование и завивка локонов. Новый образ подарит вдохновение и привлечет деловые связи;

25-27 числа ночное небесное светило перейдет в созвездие Козерога. После работы парикмахера волосы меньше секутся, увеличивается их густота, укрепляются корни, сокращается выпадение. Изменение длины поможет прядям выглядеть более здоровыми и ухоженными. В эти дни можно даже решиться на неординарное окрашивание, которое привлечет денежную энергию. К тому же 27 июля на небе появится Полная Луна, которая благоволит любой смене образа.

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Указанные дни являются идеальными для посещения салона красоты. Результат работы мастера, безусловно, порадует, поднимет настроение и повысит самооценку.

Нейтральные дни Не всегда жизненные обстоятельства позволяют выбрать благоприятный день. Однако в календаре стрижек на июль 2018 года, довольно много нейтральных дат.

Если соблюдать приведенные ниже рекомендации, можно подобрать подходящее число именно для вашего преображения:

1-2 июля Убывающая Луна расположится в знаке Водолея. Сегодня именно тот день, когда можно сделать кардинально короткую стрижку, покрасить волосы в розовый или синий цвет, сделать необычное колорирование или тонирование. Любые неординарные эксперименты с внешностью пойдут вам на пользу и совершенно изменят привычное течение жизни. К тому же общее состояние волос не ухудшится. Однако это не касается «серых», ничем не примечательных причесок. Из-за них пряди потеряют природный блеск, станут непослушными, начнут выпадать;

yandex_ad_2 8-9 числа можно было бы отнести к благоприятным дням. Земной спутник расположится в Тельце, а это значит, что успешно пройдут любые манипуляции с волосами. Стрижка наполнит их энергией, увеличит время до появления секущихся кончиков, укрепит корни, надолго сохранит форму прически. Однако изменение длины прядей в 25 и 26 лунный день может негативно отразиться на вашем эмоциональном состоянии, спровоцировать развитие депрессии. Окрашивание, вполне вероятно, станет причиной конфликта и произведет негативное впечатление на окружающих. Поэтому стоит ли сегодня посещать мастера, решать только вам;

10-11 июля ночная небесная царица переместится в созвездие Близнецы. Стрижка поспособствует росту волос, но они слегка распушатся, сложно будет сделать аккуратную укладку. Тем не менее изменение длины прядей позволит вам завоевать популярность в обществе и раскрыть внутренние источники энергии. Указанные дни хороши для завивки, окрашивания, мелирования, тонирования, колорирования. Однако 11 июля наступят 28 лунные сутки. Наши предки верили, что стрижка в этот день негативно отражается на продолжительности жизни;

15 число почти по всем характеристикам считается благоприятной датой. Луна во Льве благотворно воздействует на состояние прядей и позволяет проводить любые парикмахерские манипуляции. Однако стрижка в воскресенье может нарушить связь с ангелом-хранителем;

16 июля можно делать стрижку, только если у вас в ближайшем будущем не запланирована реализация крупного проекта. Изменение длины волос может спровоцировать срыв задуманных планов. В целом день подходит для посещения мастера, ведь Луна в Деве ускорит рост прядей, поможет надолго сохранить форму прически и предотвратит появление секущихся концов;

20-22 числа земной спутник обоснуется в Скорпионе. Он считается крайне нестабильным знаком, поэтому предсказать, чем закончится ваш визит к мастеру, невероятно сложно. Положительный результат от стрижки на себе почувствуют лишь люди с тонкими и ослабленными волосами. После работы парикмахера пряди станут более жесткими и густыми. Астрологи же советуют провести в эти дни оздоровительные процедуры. С окрашиванием и завивкой стоит повременить;

28-29 июля Убывающая Луна в Водолее благоволит исключительно ультрасовременным, эпатажным и неординарным стрижкам. Любые эксперименты с формой, цветом и длиной вызовут у вас бурю восторга. Но, если вам нужно лишь немного подравнять кончики, лучше перенесите запись к мастеру на другой день. В противном случае ваши волосы станут тонкими, ломкими и безжизненными.

Окрашивание в темные тона позволит избежать неприятностей.

В указанные дни удачно проходят оздоровительные и укрепляющие процедуры для волос. Можно даже не идти в салон красоты, а сделать маски и обертывания в домашних условиях.

Неблагоприятные дни К сожалению, помимо благоприятных и нейтральных дней, в календаре стрижек на июль 2018 года есть и совершенно неподходящие для смены имиджа даты:

3-4 числа даже голову мыть не стоит, не то что стричься. В эти дни кожа головы и пряди очень восприимчивы к внешним воздействиям. Высока вероятность появления перхоти, секущихся концов, ухудшения структуры стержня и выпадения. Если вы сделаете завивку, она быстро распрямится, выровняете волосы — они снова станут волнистыми, измените цвет — краска может взяться пятнами. В общем, астрологи не рекомендуют в этот день посещать мастера парикмахерского искусства. Лучше проведите оздоровительные, укрепляющие, питательные и увлажняющие процедуры;

5-7 июля воздержитесь от любого вмешательства в свой образ. Убывающая Луна в Овне может негативно повлиять на структуру волосяного стержня и внешнем виде прически. Если вы сегодня подстрижетесь, можете приготовиться к неприятностям и неурядицам;

12 числа земной спутник переместится в созвездие Рака. После стрижки пряди станут непослушными. Любая, даже самая простая, укладка потребует много времени, но в итоге обернется полным разочарованием. Хотя астрологи рекомендуют сделать короткую стрижку тем, кто хочет кардинально изменить жизнь;

13 июля в небе появится Новая Луна. Сегодня лучше откажитесь от посещения парикмахерской. В организме происходит естественный процесс обновления, и любое вмешательство может привести к негативным последствиям. Приметы некоторых народов гласят: сколько волос вы сегодня потеряете, настолько жизнь будет короче;

18-19 июля ночной спутник перейдет в зодиак Весов. Посетив в эти дни парикмахера, вы заметите, что волосы быстрее растут, но стали воздушными и непослушными. Придется потратить немало времени, прежде чем вы сможете создать приличную укладку. Хотя стрижка в эти дни поможет избавиться от болезней и улучшит финансовые возможности. Окрашивание лучше отложить. Изменение цвета прядей спровоцирует конфликты в семье или на рабочем месте;

23-24 числа Растущая Луна переместится в созвездие Стрельца. Если есть возможность, лучше перенесите запись к стилисту на другой день. Стрижка не сохранится надолго, волосы очень быстро отрастут и станут непослушными, прическа потеряет форму. Изменение цвета тоже не принесет удовольствия. Выбранный оттенок потускнеет и смоется. Кроме этого, после посещения салона красоты вы можете заметить ухудшение общего самочувствия;

30-31 июля земной спутник расположится в знаке Рыбы. Это один из самых неблагоприятных периодов для проведения манипуляций с прядями. Кожа и волосяные стержни очень чувствительны к любому вмешательству. Стрижка или окрашивание может спровоцировать появление перхоти. Волосы станут тусклыми, безжизненными, истончатся, быстро появятся секущиеся концы.

В календаре стрижек на июль 2018 года, самыми благоприятными днями для смены образа являются 14, 17, 25-27 числа.

В эти дни вероятность ошибок мастера сведена к минимуму. Разрешается экспериментировать с формой прически, цветом и длиной. Чтобы сохранить первозданную красоту стрижки, не забывайте правильно ухаживать за своими волосами и регулярно проводить оздоровительные процедуры.