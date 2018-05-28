Микодерил против грибка ногтей

Микодерил — это средство, которое обладает выраженным противогрибковым действием, его основным действующим компонентом является вещество нафтифин. Выпускают препарат в виде крема и раствора, оба средства используются только наружно.

В последнее время лекарственное средство стало набирать популярность, поэтому многие пациенты хотят знать больше о том, насколько эффективен микодерил от грибка.

Кроме того, мы опишем несколько отзывов о препарате, расскажем о цене на раствор и мазь, а также покажем, какие аналоги дешевле этого медикамента. Как говорит, производитель, препарат обладает высокой эффективностью, при этом имеет минимальное количество противопоказаний.

yandex_ad_1 Основной состав, форма выпуска и цена

Главным действующим веществом лекарственного средства является нафтифина гидрохлорид, этот компонент легко уничтожает грибок, при этом помогает быстро излечить заболевание.

Препарат производится российской фирмой, и выпускается в двух формах:

Крем. В составе средства содержится 1% действующего компонента. Крем имеет однородную структуру и легко впитывается. Продается препарат в тубах, имеющих объем 15 грамм. В России цена на такое средство может варьироваться от 350 до 430 рублей.

Раствор. Средство также используется наружно, в его составе содержится 1% действующего компонента. Можно приобрести Микодерил во флаконах объемом 10 и 20 мл. В жидкой форме препарат имеет довольно выраженный запах спирта. В аптеках России средство стоит около 450 рублей за флакон объемом 10 мл, и примерно 750 рублей за флакон объемом 20 мл.

Показания к применению

Так как средство обладает выраженным противогрибковым действием, Микодерил может использоваться для терапии при таких видах заболеваний:

развитие кандидоза кожных покровов;

микоз ногтей и кожи различной степени;

поражение межпальцевого пространства грибками;

отрубевидный лишай.

Раствор Микодерила позволяет производить лечение грибка даже в осложненной форме, когда заболевание сильно запущено, пациент страдает от сильного зуда, а также наблюдается значительное утолщение ногтевой пластины.

Многие специалисты советуют применять крем и раствор для лечения грибковых заболеваний, расположенных в волосяной части головы.

Цена на Микодерил от грибка ногтей достаточно высока, как говорят, отзывы врачей и пациентов, можно приобрести аналоги дешевле, но именно это средство позволяет избавиться от проблемы за короткий период времени. Медикамент борется с плесневыми и дрожжевыми грибками, в дополнение препарат помогает избавиться от дерматомицетов. Именно они являются главными возбудителями недуга.

Раствор достаточно легко проникает в ткани и в глубь ногтевой пластины, а после достижения эпидермиса, начинает концентрироваться в слоях кожи, тем самым помогая быстро решить проблему. Именно Микодерил в жидкой форме может проникать в сложнодоступные места и заполнять туннели.

yandex_ad_2 Правила использования препарата

Так как сегодня в продаже можно найти два вида лекарственного средства, следует максимально подробно описать правила использования каждого из них.

Крем при грибке ногтей:

Сначала пациент правильно подготавливает ногтевую пластину, для этого свободный край ногтя обрезают максимально коротко, а затем слегка подтачивают одноразовой пилочкой.

Только после этого на поверхность пораженного ногтя наносится крем, при этом важно затронуть незараженные участки примерно по сантиметру с каждой стороны, так как грибок может проживать и в тканях, прилегающих к ногтю.

Такой крем наносится на пораженный участок два раза за день. Как говорит, производитель лекарства, эффект можно увидеть практически сразу. Длительность курса не имеет ограничений, достаточно только дождаться обновления ногтевой пластины.

Как только грибок будет вылечен, Микодерил рекомендуется применять еще в течение двух недель, чтобы полностью уничтожить микроорганизмы, это дает возможность избежать рецидива.

include_poll1690

Крем при грибке кожных покровов:

Зараженный участок тщательно моют с мылом и просушивают полотенцем, после чего наносят на него лекарственное средство. Очень важно во время нанесения захватить от одного до двух сантиметров здоровых тканей.

Такое лечение обычно длится около одного месяца, но в некоторых случаях терапия затягивается до восьми недель.

Как и в случае с грибком на ногтях, следует применять крем Микодерил в течение двух недель после полного исчезновения симптомов поражения.

Применения раствора

В такой форме препарат обычно используют для лечения грибка в запущенной форме, когда ногтевая пластина стала значительно толще. Также медикамент применяют для лечения грибка волосистой части головы, так как средство лучше крема проникает к пораженным участкам.

Конечно, существуют аналоги дешевле, но отзывы врачей говорят о том, что цена на Микодерил от грибка ногтей вполне оправдана действием лекарства.

Раствор при грибке ногтей:

Для начала больному следует подготовить ногтевую пластину, для этого ступни моют с мылом и просушивают, а затем стерильными ножницами обрезают свободный край ногтевой пластины и подпиливают его одноразовой пилочкой.

Ватный диск или марлю смачивают в растворе, а затем прикладывают к пораженному ногтю. Ватный диск заматывают пластырем, чтобы повязка не слетела и оставляют до вечера. Вечером можно убрать компресс и сделать новую накладку.

Лекарственный препарат следует использовать два раза в день. Грибок может лечиться таким способом до шести месяцев, пока не отрастет полностью здоровая пластина.

После того как все симптомы исчезнут, врачи рекомендуют продолжать лечение еще две недели, чтобы удалить остатки грибка и избежать рецидива.

Раствор при микозе кожных покровов:

На пораженный участок кожи средство наносится не более одного раза в день, этого достаточно, чтобы лечение проходило успешно.

Кожные покровы предварительно очищают с помощью воды и мыла, а затем высушивают.

Раствор наносят на пораженный участок так, чтобы захватить дополнительно здоровые ткани на 1-2 сантиметра.

Кандидоз таким раствором лечат не более одного месяца, а дерматомикозы могут потребовать проведение терапии от 4 до 8 недель.

Микодерил: аналоги

Как говорят отзывы многих пациентов, цена на Микодерил от грибка ногтей достаточно высока, поэтому мы опишем аналоги дешевле, но и по эффективности они будут немного уступать. К абсолютному аналогу можно отнести Экзодерил, но это средство отличается более высокой стоимостью.

Отзывы пациентов

Екатерина, 22 года:

"После посещения бассейна обнаружила на ногтях ног грибок, решила использовать для лечения Микодерил в растворе. Уже через несколько дней зуд прекратился и симптомы грибка начали исчезать".

Алексей, 34 года:

"Часто работаю в тесной обуви, из-за чего ноги потеют. На этом фоне развился грибок, с которым хотелось побыстрее расстаться. Жена приобрела в аптеке Микодерил, цена на средство высока, но эффективность на высшем уровне".

Анастасия, 55 лет:

"Часто страдаю от грибка ногтей, раньше использовала дешевые препараты, но все они давали лишь временный эффект. Решила приобрести более дорогие средство, и Микодерил мне очень помог справиться с проблемой".