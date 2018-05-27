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«Две ржавые балки»: Кети Топурия попыталась удивить публику бровями
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«Две ржавые балки»: Кети Топурия попыталась удивить публику бровями 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
От лица своей группы певица Кети Топурия появилась на музыкальной премии канала RU.TV, решив поэпатировать публику собственными бровями, при том не только их поразительной толщиной, но и сомнительным красным цветом, заставившим женщин вспомнить о своих первых робких попытках нанести макияж, которые обычно происходят еще в дошкольном возрасте.
Все мы бывали свидетелями, а то и участниками ситуаций, когда маленькие девочки, втихаря взяв мамину косметику, в попытках подражать ей создают на лице такой невообразимый хаос, что взрослая женщина повторить это не сможет, даже если очень захочет. Кети Топурия же для того, чтобы создать необычный образ, прибегла к услугам визажиста, сделавшего ей безукоризненный макияж глаз и душераздирающий — бровей. На девушку с красными бровями толщиной с палец, конечно, сложно не обратить внимания, только вряд ли эмоции от увиденного у многих будут позитивными. Впрочем, признанной красавицей Кети Топурия не была никогда, хотя годы и изменили ее к лучшему, поэтому, возможно, певица просто решила, что терять ей особо нечего, да и для того чтобы запомниться на звездном мероприятии, одной красоты мало.
Топурия решила накрасить брови не под цвет волос, как это бывает обычно, а сойти с проторенной дорожки и сочетать их с аксессуарами. Что ж, это вполне справедливо — в последние пару лет мир настолько помешался на идеальных бровях, что их смело можно считать главным украшением, но вот зрителям идея Кети по вкусу не пришлась: «У бровей краснуха?» «Красные брови это да…Сильно» «Типа готическая инопланетянка?! Мдэ» «Нормальные брови испортила. Естественная красота нынче не в моде. Вместо бровей 2 ржавые балки» «Что-то пошло не так с бровями…» При этом группа А-студио, солисткой которой является Топурия, стала «Артистом года» по версии RU.TV. Это известие тоже многих удивило, ведь большая часть зрителей премии даже не знала, что группа до сих пор существует, а хитов они не записывали уже лет эдак несколько.
Некоторые уверены, что за победу Топурии в такой престижной номинации заплатил Гуф, отношения певицы с которым в последнее время становятся все более очевидными. Поклонников Топурии это только расстраивает — они невыского мнения о ее возлюбленном, считая, что Кети могла найти и кого получше.
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