«Две ржавые балки»: Кети Топурия попыталась удивить публику бровями

От лица своей группы певица Кети Топурия появилась на музыкальной премии канала RU.TV, решив поэпатировать публику собственными бровями, при том не только их поразительной толщиной, но и сомнительным красным цветом, заставившим женщин вспомнить о своих первых робких попытках нанести макияж, которые обычно происходят еще в дошкольном возрасте.

Все мы бывали свидетелями, а то и участниками ситуаций, когда маленькие девочки, втихаря взяв мамину косметику, в попытках подражать ей создают на лице такой невообразимый хаос, что взрослая женщина повторить это не сможет, даже если очень захочет. Кети Топурия же для того, чтобы создать необычный образ, прибегла к услугам визажиста, сделавшего ей безукоризненный макияж глаз и душераздирающий — бровей. На девушку с красными бровями толщиной с палец, конечно, сложно не обратить внимания, только вряд ли эмоции от увиденного у многих будут позитивными. Впрочем, признанной красавицей Кети Топурия не была никогда, хотя годы и изменили ее к лучшему, поэтому, возможно, певица просто решила, что терять ей особо нечего, да и для того чтобы запомниться на звездном мероприятии, одной красоты мало.

Топурия решила накрасить брови не под цвет волос, как это бывает обычно, а сойти с проторенной дорожки и сочетать их с аксессуарами. Что ж, это вполне справедливо — в последние пару лет мир настолько помешался на идеальных бровях, что их смело можно считать главным украшением, но вот зрителям идея Кети по вкусу не пришлась: «У бровей краснуха?» «Красные брови это да…Сильно» «Типа готическая инопланетянка?! Мдэ» «Нормальные брови испортила. Естественная красота нынче не в моде. Вместо бровей 2 ржавые балки» «Что-то пошло не так с бровями…» При этом группа А-студио, солисткой которой является Топурия, стала «Артистом года» по версии RU.TV. Это известие тоже многих удивило, ведь большая часть зрителей премии даже не знала, что группа до сих пор существует, а хитов они не записывали уже лет эдак несколько.