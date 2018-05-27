Что такое прыщи и как от них быстро избавиться?

Прыщи — это высыпание, которое можно найти в любом месте и при любых обстоятельствах, а также является звоночком о неполадках в организме. Довольно часто можно встретить человека с прыщами на лице, на спине, на ногах, руках, на груди, в скрытых местах под одеждой. Перед началом борьбы с прыщами необходимо узнать причину их появления, дабы не навредить себе и в конечном итоге иметь здоровую кожу без деформаций, а не появившиеся через месяц прыщи обратно.

Причины появления высыпаний на лице и теле

1. Выделение избыточного количества жира сальными железами. 2. Уплотнение роговой кожи и ее увеличение. 3. Во время длительного применения антибиотиков либо стероидов. 4. Во время полового созревания, изменения в гормональном фоне. 5. Неправильный уход за кожей, редкой мытье и очистка кожи. 6. Нанесение большого количества косметических средств. 7. Проблемы с нервной системой, стрессы, усталость. 8. Сбои в работе желудочно-кишечного тракта, нарушенный обмен веществ. 9. Появление аллергической реакции либо потницы. 10. Носка одежды из недышащих материалов, вследствие чего воспаляются сальные железы, появляются высыпания.

Для того, чтобы избавиться от прыщей не всегда стоит тратить много денежных средств. Всегда нужно помнить, что нельзя выдавливать прыщи, дабы не занести еще дополнительную инфекцию, как следствие: •Появление шрама; •В месте выдавленного прыща со временем появляются много более мелких прыщиков; •Возможность заражения крови, если прыщик и то, чем выдавливают — не обрабатывались. Для очистки лица от прыщей достаточно будет недорогих аптечных средств, которые можно найти в любой аптеке, а некоторые дома. К таким средствам относятся: 1. Цинковая мазь. Данная мазь отпускается без рецепта врача. Является недорогостоящим и безопасным средством. Спустя пару дней после начала использования мазь заживляет, снимает покраснение, убирает воспаление, подсушивает кожу. 2. Лечебная мазь. К такому виду можно отнести мазь Вишневского, а также ихтиоловую мазь. Используется не только на отдельных участках тела, но также является безопасным средством для лица. Кожу заживляет достаточно быстро. Мазь наносится на продолжительное время, не менее, чем на восемь часов, поэтому специалисты рекомендуют ее наносить перед сном. За ночь гной из прыщиков вытянется в наружу изнутри. 3. Йод. Является не лучшим решением для прыщей на открытых участках. Так как он окрашивает смазываемые участки тела, что является неудобным в применении. На закрытых участках кожи можно смело использовать, не боясь за свой внешний вид. 4. Гели и мази, относящиеся к антимикробным. Такие средства обычно выписывает врач лечащий, косметолог, отпускается только по рецепту врача. Выписываются при занесении инфекции в прыщик.

Домашние маски для борьбы с прыщами

Маски по борьбе с прыщами могут быть не только магазинными, но и созданными дома из подручных средств. Иногда ингредиенты могут быть неожиданными.

1. Маска с использованием хозяйственного мыла и соли. Кусок данного мыла необходимо натереть на крупную (бурачную) терку, добавить чайную ложку соли и немного воды комнатной температуры для разбавления массы, взбить в пену. Пену нанести на лицо негусто, спустя полчаса смыть водой комнатной температуры. 2. Маска из кефира и овсяных хлопьев. Необходимо измельчить до состояния муки овсяные хлопья и смешать с кефиром, в маску добавить две капли лимонного сока. Маску необходимо нанести на двадцать пять минут и смыть водой комнатной температуры. 3. Маска из глины, яичного белка и кожуры киви. Глину необходимо взять в количестве одна столовая ложка, развести одной чайной ложкой оливкового масла. Белок одного яйца отделить от желтка, киви очистить от кожуры. Кожуру, белок и смесь из глины + оливковое масло растереть и нанести на кожу с прыщами. Спустя пятнадцать минут необходимо смыть маску водой комнатной температуры.

Народные рецепты борьбы с прыщами

Народные советы по борьбе с прыщами также окажут помощь. Следует рассмотреть несколько из них. 1. Маска из кашицы чеснока. Необходимо измельчить пять долек чеснока, кашицу наложить на поврежденную кожу. Спустя двадцать минут смыть водой комнатной температуры. 2. Умывание проблемной кожи уксусом. Одну столовую ложку яблочного уксуса смешать с одним литром теплой воды. 3. Маска из календулы и меда. Многие слышали о полезных свойствах календулы, в данном случае она также служит лекарством. Мед развести с настойкой календулы в пропорции 1:1. В смесь добавить 1 стакан охлажденной воды. Кожу необходимо протирать утром и вечером до тех пор, пока прыщики не пропадут. 4. Маска из коры дуба. Для приготовления такого отвара необходимо две-три столовые ложки чистой коры дуба развести со стаканом холодной воды, поставить на огонь и варить тридцать минут на медленном огне.

5. Маска из меда. Перед нанесением меда на воспаленные участки кожи, необходимо ее промыть водой комнатной температуры, высушить. После чего наносится мед на прыщики, через двадцать минут необходимо все смыть. 6. Маска из лимонного сока. Необходимо выжать сок из лимона, смочить в соке ватный диск и протереть поврежденную кожу. 7. Маска из зубной пасты. Если кожа чувствительная, то стоит попробовать другую маску. Зубная паста наносится перед сном только на прыщики, воспаленные места. Необходимо дождаться высыхания и только после этого укладываться спать, дабы нанесенная паста не стерлась. Утром все смывается водой комнатной температуры. 8. Маска из яичного белка. Обычно наносится на лицо, но можно использовать также и на других участках тела. Яичный белок необходимо отделить от желтка и хорошо взбить. Такой состав нанести на кожу и выждать двадцать минут до полного высыхания. По истечении времени маска смывается водой. 9. Ледяные кубики. Очищенную горячую воду и травы необходимо смешать и настоять около двух часов, после чего наполнить формочку для заморозки получившимся средством и заморозить. Через двенадцать часов можно протирать получившимися ледяными кубиками кожу. Важным условием является, чтобы холод долго не воздействовал на кожу во время протирания. Вот и пара секретов для ухода за кожей. Как оказывается не все так сложно, как казалось вначале! Ранее эксперты рассказали, как избавиться от прыщей на подбородке.