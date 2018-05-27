Научись плести стильные косы за 5 минут, это легко!

Ты пробовала миллион раз и окончательно разочаровалась в своих способностях заплести красивую косу? Этот мануал поможет тебе научиться создавать нереально красивые укладки за 5 минут!

Как научиться заплетать косы

Многочисленные инструкции «Как заплести красивую косу» на сайтах пишут для магов и волшебников, согласна? Ну не может нормальный человек без подготовки и тренировки научиться ТАК манипулировать скользкими выбивающимися прядями. Может, у них там по 20 пальцев на каждой руке или самих рук штук 5?

Мы разделяем твои ощущения!

И именно поэтому приготовили инструкцию по плетению, которая понятна даже первоклашке и не требует никакого сверхмастерства, а результат между тем — отличный!

Все эти укладки теперь доступны тебе!

Как заплести косу набок.

Как заплести волосы

Смотри, как просто заплести косу:

Заплети тугую (это важно) косу, выбрав тот вариант плетения, который тебе уже знаком. Это может быть «колосок», «французская косичка», классическая коса, коса с обратным плетением, «ободок» или любая другая косичка. Повторимся: главное — плетение должно быть тугим и плотным.

Заплела?

Зафиксируй кончик резинкой или лентой, зажимом или заколкой.

А теперь самое главное: пальцами аккуратно потяни за боковые стороны косички, как будто пытаешься вытащить прядь из плетения, освободив ее. Не перестарайся! Просто «расслабляй» плетение, виток за витком. Если объем волос позволяет, распушай каждый жгутик, взбивай и придавай ему объем. Если нет — делай высвобожденные петли волос плоскими, это тоже создает рельеф и стиль.

Посмотри несколько видеоуроков о том, как заплести объемную косу, и убедись: ты это можешь!

Как заплести красивую косу: видео