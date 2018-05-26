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Новую стрижку Агаты Муцениеце посчитали неудачной
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Новую стрижку Агаты Муцениеце посчитали неудачной 

Eva.ru 21 минуту назад
Фото: Eva.ru
Агата Муцениеце не могла похвастаться локонами до пояса, но фанатам даже нравились её недлинные волосы до тех пор, пока актриса не решила сделать стрижку еще короче. Поклонники разочаровались и признались, что женщина стала выглядеть намного старше своих лет.
Неожиданное перевоплощение огорчило поклонников Агаты: новая стрижка показалась им излишне короткой и совершенно не подходящей к её лицу. Интернет-пользователи поспешили разузнать, зачем она решилась на кардинальную смену образа, ведь её прежняя прическа смотрелась намного гармоничнее. После того как артистка опубликовала совместный снимок с Иосифом Пригожиным, на нее обрушился шквал критики. Фолловеры попросту не заметили волос Агаты, так как они уже даже перестали касаться плеч. По мнению комментирующих, такие стрижки больше подходят женщинам постарше.
Поклонникам Агаты показалось, что она и сама недовольна проделанной работой парикмахера, они сочли, что девушка не ожидала такого результата. Ведь так часто бывает, что просишь стилиста отрезать сантиметр, а он состригает в три раза больше. Сейчас фанаты рассматривают единственный выход из такой неприятной ситуации — нарастить локоны. Хотя менее мнительные подписчики не видят необходимости в этом, так как волосы совсем скоро достигнут своей исходной длины. Они попросили взволнованных комментаторов успокоиться и не расстраивать Агату. «Зачем вам эта стрижка пенсионерского возраста?» «Ужасная длина, для чего так коротко?» «Вам не идет такая стрижка, нужно было чуть длиннее оставлять!» «Испортил вам стилист волосы…»
Кстати, недавно супругу Павла Прилучного заподозрили в беременности. Звездам шоу-бизнеса не привыкать к подобным догадкам со стороны публики: любопытному народу стоит дать лишь малейший повод, чтобы они начали разносить слухи.
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