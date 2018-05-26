Недалеко от Кобралово найдено тело на опоре высоковольтной линии

Повешенное тело в лесу нашел житель Гатчинского района. Об этом сообщают правоохранительные органы

В пятом часу утра 25 мая в гатчинскую полицию поступило сообщение от местного жителя. В лесу рядом с посёлком Кобралово он наткнулся на тело мужчины на опоре высоковольтной линии.

На вид покойному лет сорок. Волосы темные, с проседью, короткая стрижка. Из одежды на нём была чёрная толстовка и спортивные штаны. На руках рабочие перчатки. Документов при нём не было. Личность погибшего устанавливается.