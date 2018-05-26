Мытье головы: правила и рекомендации

Каждая женщина стремиться уделить особое внимание своим волосам. Ухоженные волосы не только шикарно смотрятся, но и становятся более крепкими, менее ломкими и приобретают естественный блеск. Уход за волосами не только требует к себе особого внимания, но также правильного гигиенического ухода. МедикФорум собрал советы по уходу за волосами.

Как правильно мыть волосы?

Первое условие по уходу за ними это различные способы мытья головы, которое очищает их от осевшей пыли, грязи, сальных чешуек, отмерших клеток кожи и осевших микробов. Многие даже не подозревают что уход за волосами и ежедневное мытье головы, не дадут нужного результата без особого подхода к этим процедурам. Они все равно будут оставаться ломкими, иметь тусклый цвет и даже выпадать. Для поддержания здоровья локонов нужно уделять внимание не только уходу за ними, но и тому, что едите. Стараться больше уделять времени отдыху, гигиене труда избегать все возможных стрессовых ситуаций.

Старайтесь при уходе за волосами мыть голову в мягкой приятно теплой воде. Если вода обладает жесткостью, то ее можно смягчить длительным кипячением, предварительно добавив в нее питьевую соду. Хороший способ смягчить воду с использованием ложки буры или столовой ложки глицерина на один литр. Можно применит и нашатырный спирт.

Вредные для волос привычки

Включив в ежедневный рацион овощи, фрукты употребляйте их в сыром виде в количестве 400 — 500 г, вы укрепите и улучшите рост ваших волос. Весной рекомендуется употреблять дополнительные препараты — поливитамины «Декамевит» и «Ундевит». Так как в натуральных продуктах содержится небольшое количество витаминов. Долгое пребывание без головного убора на холоде, жаре отрицательно сказывается на состоянии волос. От холода происходит спазм сосудов кожи, от этого ухудшается питание волос. Жара чрезмерно высушивает волосы головы, под воздействием жары они становятся ломкими, и теряют свой естественный блеск. Не рекомендуется ежедневное мытье головы, если ваши волосы сухие или с нормальной жировой смазкой. Такие волосы не так подвержены загрязнению, старайтесь их мыть один раз в неделю. Этот график особенно полезен при сухом типе волос, для длинных и тонких локонов головы. Ежедневное мытье способствует ослаблению структуры волос. Хороший способ мытья головы, заключается в том, что вовремя мытья локонов, не используйте горячую воду. Особенно ели вода жесткая, так как она будет сушить волосы и кожный покров головы. Проделывая ежедневное мытье головы в горячей воде, локоны будут становиться хрупкими, ломкими, потеряют свой блеск, станут бесцветными. Может появиться шелушение кожи головы, зуд и перхоть.

Советы по мытью волос

Один раз 8 — 10 дней волосы головы можно мыть с добавлением яйца. В стакан теплой воды разбейте одно яйцо и один желток. Равномерно размешайте, чтобы смесь свернулась. После смочите локоны водой, втирайте получившуюся смесь в кожу головы сильными, но не резкими движениями у корней волос. Проделывайте процедуру перед тазом, смесь, которая стечет, разбавьте водой и повторите все заново. После промойте теплой водой локоны, прочесывая волосы расческой. Способ мытья головы с добавлением яйца очень полезен для укрепления волос. Чистота кожи и волос является основным требование по уходу за нормальными волосами. Мыть их лучше детским мылом или использовать шампунь (яичный, масляной и пр.). Не забывайте, что ежедневное мытье головы плохо отражается на состоянии ваших волос. Размешивайте шампунь с водой перед его нанесением на мокрые волосы. Старайтесь это не забывать, многие сразу наносят шампунь на локоны, этого делать не нужно. Размешанный шампунь лучше впитывается в волосы.

После окончания мыться волос головы, когда вся пена смыта, омойте волосы водой с добавлением лимонного сока или столовой ложки уксуса на два литра воды. Можно использовать и хлебный квас в одинаковом количестве с водой. Также можно омывать волосы и слегка подогретым пивом, это способ полоскания рекомендуется тем, кто имеет тонкие и хрупкие волосы и женщинам делающим укладку волос в домашних условиях. От проделывания этой процедуры ваши волосы станут более плотными, приобретают упругость, прическа будет держаться значительно дольше обычного. Рекомендуется во влажные волосы с сухим типом, крашеные волосы после мытья втирать не очень большое количество репейного масла, масла жидкого для волос или в равных количествах смесь касторового с добавлением масла растительного. Излишки масла следует удалять с коротких волос протиранием полотенцем. Длинные распущенные волосы нужно тщательно потирать между ладошками рук, пока они не обретут мягкость и не станут блестящими.

Как ухаживать за чистыми волосами?

Также после мытья волос лучше применять настои из различных трав. Возьмите сухие листья березы, измельчите их. Насыпьте одну столовую ложу листьев в стакан и залейте их кипятком. Дать приготовленному настою настоятся один час. Хорошо процедите и прополоскайте им волосы. Такой настой нужно заранее подготавливать пред мытьем волос головы. Применяя этот настой, вы предупредите выпадения волос и придадите им шелковистость и мягкость. Настой из крапивы или ромашки приготавливается аналогично. Для изготовления из них настоя их нужно хорошо высушить. Промывать волосы после мытья можно ромашковым, мятным настоем, настоем шалфея, хмеля и полевого хвоща. Готовиться он следующим способом: возьмите две столовые ложки в равных пропорциях, выше указанных ингредиентов и залейте их одним литром кипяченой воды. Дайте настоятся настою не более 4 — 5 часов, отцедите и применяйте для прополаскивания волос. Используйте горячую воду не более 30 градусов, слишком горячая вода содействует появлению кожного жира головы. Можно вовремя ухода за сухими волосами при мытье головы использовать горчичный порошок. В малое количество воды насыпьте 2 — 4 чайные ложки и перемешайте до полного растворения. После втирайте легкими массажными движениями получившийся раствор в кожный покров головы и волосы. Смойте смесь теплой водой.

Как предотвратить выпадение волос?

Хороший способ предотвратить выпадение волос это применять поваренную соль, хорошо промойте голову в теплой воде, не используя при этом мыло или шампунь. Втирайте в голову поваренную соль легкими массажными движениями. По времени делайте не более 15 минут, после хорошо промойте голову в воде. Применяя эту процедуру, вы предотвратите облысение при сухой коже. Чесночный сок также помогает при облысении, рекомендуется втирать его в кожу головы на 1 — 2 часа. Нанеся его на голову, обмотайте ее полотенцем и держите положенное время. Затем тщательно промойте голову с шампунем.

Для оздоровления и укрепления волос используйте смесь лопуха и корней аира в равных долях. Залейте шесть столовых ложек измельченного лопуха и аира литром воды и хорошо прокипятите не более 20 минут. Поставьте смесь в теплое место и дайте ему настояться. Применяйте два раза в неделю получившуюся смесь, втирая ее в кожу головы. Если в течение двух, трёх дней после мытья жирные волосы начинают лосниться. То в этом случае промывайте их отваром крапивы, шишек хмеля, полевого хвоща, мать-и-мачехи, корня лопуха (можно в смеси и отдельно). В литр воды насыпьте 2 ложки трав и дайте смеси покипятиться 10 минут на медленном огне. Дать отвару настояться не более 25 минут и хорошо процедите его. Ранее эксперты назвали частое мытье головы вредным.