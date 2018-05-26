Выбор экспертов: 25 лучших кондиционеров для волос

Как сделать волосы мягкими и послушными? Какое средство придаст им блеск и продлит стойкость укладки? Лучшие варианты — в нашей новой подборке!

Интенсивный молекулярный крем Kontier De La Creme, Kontier Professional

Выбор владельца сети французских салонов красоты в Москве Kontier Paris Coiffure Алекса Контье

Крем с аминокислотами и кератином восстанавливает даже самые хрупкие светлые волосы. Наносить можно двумя способами. Классический — после мытья шампунем на отжатые полотенцем волосы, держите 25 минут и смывайте теплой водой. И самый простой способ, для более сильного ухода — нанести на сухие волосы перед сном. Утром помойте волосы шампунем и еще раз нанесите крем как кондиционер.

У крема накопительный эффект — через неделю свои волосы вы не узнаете!

Цена: по запросу

Кондиционер «Золотая роза» Golden Rose, O’right

Выбор стилиста, трихолог-консультант Анны Портковой

Я советую кондиционер девушкам с окрашенными и поврежденными волосами. Его задача — не только сохранить цвет, но и восстановить кутикулу (в составе масло розы). И как результат, добавить волосам блеска. Знаю, что проблема многих — вечный «пушок» на голове. В этом случае кондиционер тоже хорошо сработает. Но сразу хочу обратить внимание чувствительных «носов», у средства стойкий парфюмированный запах, который сохраняется в течение дня.

Цена: около 655 руб.

Кондиционер Infra Treatment, CHI Выбор стилиста, трихолог-консультант Анны Портковой

Большой плюс кондиционера — он дает естественный блеск волосам. В составе деионизованная вода, масла оливы и ростков пшеницы, кератин, жидкий шелк. Используйте кондиционер регулярно после мытья головы и спустя пару недель увидите не только визуальный эффект: волосы станут более плотными.

Цена: 1 190 руб.

Кондиционер для защиты цвета Color Care Color Protect Daily Conditioner, Paul Mitchell

Выбор стилиста, трихолог-консультант Анны Портковой

Средство входит в серию Color Care, созданную специально для окрашенных волос. Если вас не смущает силикон в составе (здесь он в середине списка ингредиентов), рекомендую этот кондиционер. У него густая консистенция, используйте небольшое количество средства и тщательно вымывайте его. Color Protect Daily Conditioner не дает эффекта разглаживания и выраженного неестественного блеска, он сохраняет природный объем и делает волосы мягкими.

Цена: 1 600 руб.

Несмываемый крем для волос Protein Cream, Alterna

Выбор топ-стилиста салона красоты Beauty Z Ивана Савски

Alterna Protein Cream для меня — номер один среди несмываемых кондиционеров. Подходит для всех типов волос, незаменимое средство для блондинок. Можно наносить как на сухие, так и на влажные волосы. В основе средства — микрокапсулы протеина, которые проникают глубоко в структуру кутикулы и восстанавливают ее на микроскопическом уровне. Также активно работает смесь увлажняющих морских водорослей, которая придает волосам шелковистость. Прекрасно увлажняет и облегчает расчесывание.

Цена: 5 130 руб.

Кондиционер для волос Un.Tangled, Kevin Murphy

Выбор топ-стилиста салона BEAUTY Z Армена Захаряна

Это несмываемый кондиционер. Рекомендую его клиенткам, у которых есть проблемы с расчесыванием. Если волосы слишком пористые или сухие, средство прекрасно вам подойдет. У него натуральный состав (экстракты бамбука, тасманского перца и цветов дикой розеллы). Распыляйте по всей длине сразу после мытья.

Цена: 1 880 руб.

Кондиционер Color Extend Magnetics, Redken

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Дерзкая профессиональная марка Redken любит яркие окрашивания, и, соответственно, умеет поддерживать их результаты. Color Extend Magnetics — безсульфатная серия с накопительным эффектом: активные ингредиенты хорошо проникают в пористые после окрашивания волосы (у Redken своя запатентованная технология доставки компонентов), и они становятся более блестящими от мытья к мытью. К тому же кондиционер Color Extend Magnetics неплохо восстанавливает — по крайней мере, волосы становятся более плотными и «живыми» на ощупь.

Цена: 2 200 руб.

Восстанавливающий кондиционер для волос «Тропический дождь», Spatouch

Выбор редакции BeautyHack

Кондиционер выглядит как атрибут дорогого спа-салона, а сладко-фруктовый аромат держится на волосах легким шлейфом. В составе масла персика, манго и льна с d-пантенолом, обеспечивающие волосам защиту и увлажнение. Благодаря этим компонентам волосы мягкие уже сразу после шампуня, а в итоге — гладкие, блестящие и объемные

Цена: 1 100 руб.

Спрей-кондиционер Vitalite Express Soleil, La Biosthetique

Выбор редакции BeautyHack

Бренд La Biostetique всегда внимателен к парфюмерным композициям средств для волос — вся линейка Soleil имеет потрясающий тонкий летний аромат! Спрей с легкой текстурой и водостойким солнцезащитным фильтром работает сразу по двум фронтам: восстанавливает и защищает от солнца. Идеальный вариант для пляжного отдыха: придает локонам блеск, эластичность и не требует частого повторного нанесения, если вы намочили волосы.

Цена: 983 руб.

Кондиционер Angel.Rinse, Kevin.Murphy

Выбор редакции BeautyHack

Вся линейка Angel посвящена окрашенным волосам. Кондиционер Angel.Rinse я использую раз в два-три дня, после мытья головы. В Kevin. Murphy кондиционер советуют держать на голове 1-2 минуты. И этого правда достаточно: нужно пару минут, чтобы пригладить кутикулу, увлажнить кончики, добавить блеска и не лишить волосы объяма при этом. Я верю, что волосы становятся текстурными и мягкими из-за натуральных компонентов: масла семян манго и кокоса. Представляете какой аромат от такого микса? Терпкий, пряный, стойкий… Такой, что средство может заменить ароматические свечи в ванной!

Цена: около 2 200 руб.

Кондиционер Clean Maniac, Redken

Выбор редакции BeautyHack

Кондиционер по консистенции похож на гель — после нанесения волосы слегка «поскрипывают». Он закрывает кутикулу после щелочного шампуня и удаляет остатки загрязнений под чешуйками. Канделильский воск в составе создает на волосах невидимую пленку, защищающую от негативного воздействия окружающей среды и температуры, придавая мягкость и шелковистость. Волосы прекрасно расчесываются и выглядят более здоровыми уже после первого применения.

Цена: 2 200 руб.

Кондиционер Color Brilliance Invigo, Wella

Выбор редакции BeautyHack

По консистенции средство похоже на легкий крем для волос. Но эффект у него ничуть не легкий — волосы становятся очень гладкими и мягкими на ощупь.

Я использовала средство после того, как изрядно пересушила их укладками. После трех нанесений они стали заметно более послушными и «живыми» — напитанными и блестящими.

Wow-эффект можно увидеть не только на «убитых» волосах — девушкам с нормальным типом средство понравится за надежность и хорошее увлажнение. А сохранение цвета окрашенных волос станет приятным бонусом.

Цена: около 800 руб.

Кондиционирующий гель для окрашенных волос Biolage Colorlast, Matrix

Выбор редакции BeautyHack

Обычно пользуюсь бальзамами с густой кремовой консистенцией, и это средство стало открытием. Активный цветочный аромат можно почувствовать даже, поднеся закрытый тюбик к носу — представьте, как ярко это средство пахнет на волосах. Но запах быстро выветривается и не спорит с парфюмом, а во время мытья головы — дополнительная ароматерапия.

У средства приятная гелевая консистенция и легкая формула, но оно отлично питает волосы и не «вымывает» цвет (что особенно важно после окрашивания). Кондиционер смягчит и сухие кончики волос, деликатно ухаживая за ними.

Что важно, средство совсем не утяжеляет волосы — после мытья у меня получилась объемная укладка.

Цена: 970 руб.

Кондиционер-уход для волос Wake Up! Hair Treatment, uka Выбор редакции BeautyHack

Еще один помощник в уплотнении тонких волос — универсальное средство от японского бренда uka. Жизнерадостный слоган на упаковке обещает: «Ваше настроение непременно поднимется». Что ж, на это есть как минимум две причины: первая — аромат. Средство пахнет апельсиновыми мармеладками и леденцами с эвкалиптом, но на волосах запах не задерживается. Во-вторых, несмотря на увлажнение, локоны не становятся тяжелыми.

После первого месяца использования, я заметила, что волосы стали заметно плотнее, как будто я недавно сделала восстанавливающий уход в салоне. В составе — нежное масло сквалан и уже классические для подобных средств масла арганы и макадамии. Кстати, они питают не только волосы, но и кожу головы — смело наносите средство от самых корней. Средство необязательно смывать: например, можно нанести на сухие кончики, если вы в очередной раз отложили поход к стилисту.

Цена: 4 250 руб.

Увлажняющий кондиционер для волос Система 3 System 3 Scalp Therapy Conditioner Revitaliser, Nioxin

Выбор редакции BeautyHack

Для достижения максимального эффекта, вместе с шампунем наношу на влажные волосы кондиционер этой линейки. В отличии от других кондиционеров, его можно и нужно наносить на кожу головы. Я распределяю кондиционер равномерно по коже и длине волос, оставляю на 3 минуты и смываю чуть теплой водой, чтобы закрыть кутикулы волос и сделать их толще и крепче. Спустя 2 месяца применения, результат был «на табло», то есть — на голове. Волосы стали гуще, у них появился здоровый блеск, а на голове появился радующий глаз пушок из baby hair.

Цена: около 1 000 руб.

Кондиционер доя волос Intra-Cylane Volumetry Conditioner Serie Expert, L’Oréal Professionnel

Выбор редакции BeautyHack

Использую смываемый уход после шампуня этой же линейки, и в комплексе они работают просто отлично — волосы становятся напитанными и увлажненными, а при регулярном использовании — заметно более плотными.

У кондиционера легкая кремовая консистенция, его удобно распределять по всей длине подушечками пальцев. Оставляю на волосах на две-три минуты и смываю прохладной водой — визуально они выглядят как после салонного ухода: становятся гладкими и блестящими. Эффект сохраняется на несколько дней, что особенно приятно.

Цена за 150 мл: 970 руб.

Кондиционер для объема волос Volupt, Sebastian

Выбор редакции BeautyHack

Я считаю, что для достижения максимального результата нужно использовать кондиционер и шампунь одной линейки. Но этот кондиционер и правда волшебный — можно вымыть голову мылом, нанести этот кондиционер, и ваши волосы будут выглядеть как после салонной процедуры. Его главное преимущество в том, что он помогает создать объем, но не утяжеляет волосы: они остаются легкими и подвижными.

Цена: около 1 500 руб.

Бальзам-кондиционер для волос Miceclean, Librederm

Выбор редакции BeautyHack

Станет хорошим дополнением к любому шампуню. Как-то раз у меня закончился бальзам из одной серии с шампунем другого бренда, а под рукой оказался небесно-голубой тюбик. Это было довольно судьбоносно, потому что сработал он лучше всех бальзамов, которые я когда-либо пробовала. После него голову можно было не мыть три-четыре дня (хотя обычно я это делаю через день), и волосы перестали электризоваться под шапкой. А в сладкий аромат нельзя не влюбиться!

Цена: 406 руб.

Увлажняющий кондиционер Moisture Replenish Conditioner Luxury Black Seed Oil, CHI Выбор редакции BeautyHack

Я регулярно крашу свои волосы, поэтому для меня важно увлажнять их и надежно защищать от негативных факторов окружающей среды. На помощь пришел кондиционер линейки с маслом черного тмина.

Он облегчил расчесывание — расческа прямо-таки скользила по волосам. После того, как высушила волосы, заметила приятный здоровый естественный блеск.

Цена: 1 950 руб.

Очищающий кондиционер Calma Sutra Cleansing Conditioner, Bed Head TIGI

Выбор редакции BeautyHack

Ковошинг — то есть, мытье головы без шампуня — стал популярен еще пару лет назад. В моду этот способ ввели афроамериканки, уставшие распутывать кудрявые волосы после обычного шампуня. Так и начали мыть локоны одним лишь кондиционером — волосы становились мягкими, шелковистыми и легко расчесывались. Конечно, когда слух о новом способе мытья дошел до других стран, все девушки сразу же захотели испробовать его на себе.

Увлажняющий безсульфатный кондиционер Calma Sutra подойдет не только Кудряшкам Сью, но и обладательницам сухих или поврежденных волос. Протестировав новинку, специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина вынесла свой вердикт: «Очищающий кондиционер понравится всем, кто находится в вечной спешке — очень удобно обходиться всего одним средством. Наношу его по всей длине волос и держу минут пять — средство не пенится, но загрязнения убирает отлично. Благодаря питательным маслам бразильского ореха и бабассу волосы остаются очень мягкими, послушными и совсем не электризуются. А любители аромата в волосах и вовсе будут довольны — после кондиционера локоны пахнут сливовой карамелькой».

Цена: 1 130 руб.

Кондиционер для волос Rose Conditioner, Ausganica

Выбор редакции BeautyHack

Основатель австралийского бренда Ausganica Морин Лиао уверена — запахи могут исцелять тело и душу. Поэтому в ее средствах много ароматных эфирных масел, а в составе — натуральные растительные ингредиенты.

Список ингредиентов кондиционера «Роза» впечатляет. Тут и экстракт листьев центелы, и сок листьев алоэ, и масло герани, — они стимулируют рост волос и усиливают микроциркуляцию в коже головы. Протеины рисы и масла плодов облепихи и жожоба помогают восстановить поврежденные волосы и придают блеск. А в главных ролях, конечно же, экстракт столистной розы, который снимает раздражение, тонизирует и освежает кожу головы.

Универсальность новинки по достоинству оценила специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина: «Кондиционер можно использовать и как маску — оставить на 10-15 минут, а затем смыть. А если у вас сухие секущиеся кончики, можно нанести небольшое количество средства на влажные волосы и высушить, как обычно. Волосы мгновенно становятся шелковистыми и очень легко расчесываются».

Цена: 1 400 руб.

Бальзам 7 Super Certified Organic Argan & Acai, Organic Shop

Выбор редакции BeautyHack

То, что средство органическое, чувствуется сразу — бальзам пахнет очень натурально и ненавязчиво, чем-то растительным. Он очень экономичен в использовании — нужно совсем чуть-чуть. В результате — мягкие, гладкие и послушные волосы, как после хорошей увлажняющей маски.

Цена: по запросу

Кондиционер для волос Advanced Hair Series Colour Care Vibrancy, Dove

Выбор редакции BeautyHack

Многие девушки, постоянно окрашивающие волосы, не всегда довольны получившимся оттенком и состоянием локонов после этой процедуры. А в погоне за увлажнением и питанием просто не обращают внимание на то, что их волосам просто не хватает сияния. Специально для них Dove и создал линейку средств Advanced Hair Series, помогающую вернуть блеск волосам, которые измучены слишком частым очищением и сухим воздухом.

Кондиционер похож на увлажняющий крем — он питает волосы, не перегружая их, а делая гладкими и эластичными. После первого же использования заметила, что волосы стали очень мягкими и блестящими, будто я только что выпрямила их утюжком — а окрашивание (которое, если честно, не мешало бы уже обновить) заиграло новыми красками.

Цена: 319 руб.

Бальзам-ополаскиватель для объема волос Volume, Yves Rocher

Выбор редакции BeautyHack

Этот кондиционер брала с собой в спортзал — у него «стройный» и компактный флакон. По консистенции как густой крем, а в составе — экстракт мальвы (пахнет полевыми цветами). Мальва — лечебное растение со стеблями ростом с человека и большими яркими цветками — именно за счет него волосы уплотняются и приобретают объем. Бальзам наносила по всей длине и даже на корни — волосы остались свежими и ухоженными.

Цена: 380 руб.