Ещё
​Муфтий РТ опубликовал пособие по стрижке ногтей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

​Муфтий РТ опубликовал пособие по стрижке ногтей 

Казанский репортер 4 часа назад
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин опубликовал инструкцию, как стричь ногти на руках и на ногах. Соответствующее пособие духовный лидер мусульман республики разместил на своей странице в Instagram. Судя по всему, в таком деле как стрижка ногтей, важна последовательность. Так, ногти на ногах, по инструкции муфтия следует стричь справа налево, то есть начинать с мизинца правой ноги и и заканчивать мизинцем левой ноги. С ногтями на руках дело обстоит несколько сложнее: прежде всего нужно состричь ноготь на указательном пальце правой руки, и дальше по инструкции Пособие по стрижке Камиль Самигуллин оставил без комментариев.
Казанский репортер: последние новости
На сход жителей поселка Вознесенское прислали автозак с полицией В Альметьевске горит ИК-8 – видео УФСИН РТ проводит проверку после пожара в ИК-8
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предостерег Запад от перехода «красной черты»325
Наглость Волочковой стала причиной скандала64
Матильда Шнурова прокомментировала развод‍24
В Киеве разработали план против «агрессии России»121
Мощность «Булавы» посчитали в «хиросимах»326
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
01:25
Падение гигантского стекла с 47-го этажа попало на видео
Происшествия
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
«Калашников» показал новый пистолет-пулемет
Оружие Армия
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение