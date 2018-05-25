​Муфтий РТ опубликовал пособие по стрижке ногтей 

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин опубликовал инструкцию, как стричь ногти на руках и на ногах. Соответствующее пособие духовный лидер мусульман республики разместил на своей странице в Instagram. Судя по всему, в таком деле как стрижка ногтей, важна последовательность. Так, ногти на ногах, по инструкции муфтия следует стричь справа налево, то есть начинать с мизинца правой ноги и и заканчивать мизинцем левой ноги. С ногтями на руках дело обстоит несколько сложнее: прежде всего нужно состричь ноготь на указательном пальце правой руки, и дальше по инструкции Пособие по стрижке Камиль Самигуллин оставил без комментариев.