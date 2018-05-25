7 сухих шампуней, которые мгновенно освежают волосы

Проспали и не успели утром помыть голову? С кем не бывает! Рассказываем, какие сухие шампуни освежат прическу и сделают локоны визуально более чистыми всего за пару пшиков.

Сухой шампунь Original, Batiste

Суперзвезда в мире сухих шампуней. Отлично освежает волосы и не утяжеляет их. Легко вычесывается, что однозначный плюс — никакой белой пыли в волосах не останется. Аромат легкий, быстро выветривается.

Сухой шампунь Original, Batiste (540 руб.)

Сухой шампунь Morning After Dust, L’Oreal

Этот сухой шампунь не только освежает волосы, но и заметно приподнимает и фиксирует их у корней. Подойдет, когда хочется распустить волосы, но утром не хватило времени помыть голову. Важно: не переборщите, схватывает он на лету, как лак.

Сухой шампунь Morning After Dust, L’Oreal (1 020 руб.)

Сухой шампунь Advance Techniques, Avon

Не оставляет после себя следов и не склеивает волосы. Сработает только в том случае, если вы просрочили мытье головы максимум на день, не больше. Прежде чем распылять на волосы, советуем открыть окна: у средства сильный сладко-химический аромат. Но это, пожалуй, его единственный недостаток.

Сухой шампунь Advance Techniques, Avon (370 руб.)

Сухой шампунь «Без воды», Lush

Натуральный сухой шампунь от Lush, который особенно понравится тем, кто ненавидит аэрозоли и едкие запахи. Этот продукт на корни волос нужно просто высыпать, а потом распределить и стряхнуть прямо руками. В основе средства тальк и кукурузная мука, которые отлично абсорбируют кожный жир и легко вычесываются из волос.

Сухой шампунь «Без воды», Lush (650 руб.)

Сухой шампунь Big, Sexy Hair

Этот сухой шампунь бесцветный и легкий. Не оседает в волосах и не делает их липкими. После пары пшиков локоны выглядят менее жирными и приподнимаются у корней. Фиксирующий эффект у средства не слишком сильный, так что шампунь лучше взять с собой, чтобы через несколько часов освежить прическу.

Сухой шампунь Big, Sexy Hair (1 990 руб.)

Сухой шампунь Caviar Anti-Aging, Alterna

Еще один вариант в виде порошка. Втираете его в корни волос — и получаете свежую прическу. Отлично абсорбирует кожный жир и не вызывает раздражения. Бонус, редкий для средств этого типа, — приятный аромат бергамота и зеленого чая, вытяжки из которых входят в состав.

Сухой шампунь Caviar Anti-Aging, Alterna (2 610 руб.)

Сухой шампунь для темных волос, Moroccanoil

Все, что делает Moroccanоil, — настоящий подарок для волос. И этот сухой шампунь не исключение. Настоящая находка для брюнеток! Абсорбирующий эффект достигается с помощью порошка из рисового крахмала, а аргановое масло ухаживает за волосами.

Сухой шампунь для темных волос, Moroccanoil (1 680 руб.)

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