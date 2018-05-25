Нарисуй мне небо: 30 вариантов нейл-арта для лета

Единороги, ананасы, геометрические фигуры на ногтях или маникюр, которые напоминает нам о 90-х (идеален для того, чтобы пойти на концерт «Руки Вверх»!). Публикуем 30 идей летнего нейл-арта для отпуска и городских будней от Культуры маникюра, Mood Makers, Ma & Mi и других московских салонов.

Студия красоты Mood Makers

Beauty Bar Мон Пони

Бьюти-студия Ma & Mi Бьюти-студия Woolfy

Студия красоты Skynails

Маникюр-бар NailMaker

Бьютихакер недели: топ-5 вариантов нейл-арта для тех, кто не любит рисунки на ногтях, от Анастасии Соло.