Нарисуй мне небо: 30 вариантов нейл-арта для лета 

Единороги, ананасы, геометрические фигуры на ногтях или маникюр, которые напоминает нам о 90-х (идеален для того, чтобы пойти на концерт «Руки Вверх»!). Публикуем 30 идей летнего нейл-арта для отпуска и городских будней от Культуры маникюра, Mood Makers, Ma & Mi и других московских салонов.
Студия Анны Хилькевич Культура Маникюра
Студия красоты Mood Makers
Beauty Bar Мон Пони
Бьюти-студия Ma & Mi Бьюти-студия Woolfy
Студия красоты Skynails
Маникюр-бар NailMaker
Бьютихакер недели: топ-5 вариантов нейл-арта для тех, кто не любит рисунки на ногтях, от Анастасии Соло.