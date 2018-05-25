Иосиф Пригожин нарастил волосы

Жизнерадостный продюсер любит пошутить над своим внешним видом. В очередной раз он не только напомнил поклонникам о сходстве со Шреком, но и показал новый имидж. Возможно, на Иосифа повлияло постоянно нахождение в доме эффектной жены-блондинки, и продюсер решил примерить на себя похожий образ.

Выложив в своем блоге снимок с новой прической, Пригожин заметил, что с длинными белыми волосами стал очень похож на своего коллегу, Виктора Дробыша . Продюсер признался, что раньше был блондином, но ему никто не верит.

Подписчики поделились своими ассоциациями: «Похож на водяного из „Летучего корабля“», «На Преснякова старшего похож». Но большинство фанатов творчества Пригожина пожелали снова увидеть привычную лысину.