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Иосиф Пригожин нарастил волосы
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Иосиф Пригожин нарастил волосы 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Жизнерадостный продюсер любит пошутить над своим внешним видом. В очередной раз он не только напомнил поклонникам о сходстве со Шреком, но и показал новый имидж. Возможно, на Иосифа повлияло постоянно нахождение в доме эффектной жены-блондинки, и продюсер решил примерить на себя похожий образ.
Выложив в своем блоге снимок с новой прической, Пригожин заметил, что с длинными белыми волосами стал очень похож на своего коллегу, Виктора Дробыша. Продюсер признался, что раньше был блондином, но ему никто не верит.
Подписчики поделились своими ассоциациями: «Похож на водяного из „Летучего корабля“», «На Преснякова старшего похож». Но большинство фанатов творчества Пригожина пожелали снова увидеть привычную лысину.
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