Сыграем белыми: что ждет брюнеток, решивших стать блондинками

Каждую брюнетку хотя бы раз в жизни посещает мысль о кардинальной смене имиджа и переходе в стан блондинок. С технической точки зрения, это вполне возможно, главное — правильно выполнить процедуру и подобрать подходящий светлый оттенок. Но, как говорят профессиональные парикмахеры, переход из брюнеток в блондинки — всегда одна из самых сложных бьюти-манипуляций. Попробуем разобраться, что же ждет на пути к заветной цели.

Итак, ты натуральная брюнетка, решившая стать блондинкой. Вместе с экспертом Paul Mitchell разбираемся, что ждет тебя по пути на «светлую сторону силы».

Запасись терпением

В первую очередь придется запастись терпением. Процесс перехода на «светлую сторону» очень и очень не быстрый. По мнению большинства стилистов, безопасное превращение в блондинку может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Есть, конечно, недавний пример Селены Гомес, у которой получилось стать блондинкой за один день. Если у тебя тоже есть собственная команда стилистов, то можешь попробовать повторить звездный опыт. Но лучше не рисковать.

Забудь о домашнем окрашивании

Во-вторых, доверять такое окрашивание можно только профессионалам. А уж про «магазинные» коробочки с красками точно стоит забыть. Стать похожей на девушку с обложки вряд ли получится, а вот потерять волосы можно легко. Домашней работы по последующему уходу за волосами тебе и так хватит.

Найди грамотного колориста

В-третьих, выбирай «правильного» мастера. Возможно, придется даже «изменить» своему любимому парикмахеру. Далеко не все хорошие мастера по стрижкам являются хорошими колористами. И далеко не каждый колорист возьмется за подобное превращение. Изучай отзывы, обращайся за советом к знакомым, ну и доверяй интуиции.

Приготовься раскошелиться

В-четвертых, приготовься к расходам. Это тот самый случай, когда на себе лучше не экономить. Работа предстоит сложная и долгая и, как правило, оценивается хорошими мастерами достаточно высоко.

Будь готова к регулярным походам в салон

В-пятых, настройся на то, что тебе придется часто приходить в салон для тонирования и подкрашивания корней. Если, будучи брюнеткой можно было себе позволить пропустить или немного отложить визит к парикмахеру, то теперь… добро пожаловать в клуб! Набирать заветный номер телефона для записи в салон придется гораздо чаще.

И полностью поменять средства ухода

В-шестых, придется поменять и увеличить арсенал привычных средств домашнего ухода за волосами. Обязательно включи в уходовый рацион специальные восстанавливающие и увлажняющие маски для сохранения цвета. Обрати внимание, что не все те средства, которые подходят брюнеткам, подойдут и блондинкам. Некоторые проверенные производители выпускают специальные продукты именно для блондинок.

И гардероб

Еще один приятный бонус — смена гардероба. Скорее всего, новый образ захочется дополнить новыми нарядами. Ну и будь готова к тому, что первое время ты будешь самым обсуждаемым человеком в своем окружении. Так что советуем заранее продумать, что отвечать на многочисленные вопросы о кардинальной смене имиджа от друзей и знакомых.