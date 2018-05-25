«Неженственно, но сексуально»: Ольга Шелест выбрила виски

Пока одни дамы холят и лелеют каждый волосок и даже наращивают шевелюру, другие спокойно относятся к кардинальной смене имиджа, не желая подолгу оставаться в одном образе. Ольга Шелест часто радует поклонников новыми прическами — на ее голове одно время даже красовались фиолетовые пряди. На днях звезда решилась на новый эксперимент с внешностью.

Комментатор и участник разных передач, успешная теле— и радиоведущая Ольга Шелест не выносит однообразия и скуки, предпочитая менять имидж. Недавно она опубликовала в Инстаграме новый видеоролик, в ходе которого продемонстрировала работу парикмахера. Мужчина выбрил знаменитости виски, оставив пышные волосы на макушке: «В общем, волосы не зубы — отрастут», — подытожила работу стилиста Ольга. Но по ее довольному лицу поклонники сделали вывод, что она хорошо относится к результату, более того — он ей очень нравится. Многие отметили, что новый образ «омолодил» селебрити.

Если часть пользователей сделала вывод, что с таким красивым лицом, как у Шелест, можно носить любую прическу, то были и те, которые раскритиковали выбор селебрити. Они настоятельно рекомендуют ей отрастить длинные волосы, которые кажутся им более женственными и уместными для матери двоих детей: «Круто! Прям Вау-Вау!» «Очень красиво, хвалю!» «Очень оригинально получилось!» «Ой, так коротко… Вы же мать, на бигуди лучше бы длинные накрутили…»

«Вот это результат! Шикарно получилось!» «Мне не нравится, простите, как мальчик». «Неженственно, но сексуально все равно». «Кто знает, подскажите, какими средствами для укладки с такими прическами пользуются? Я очень хочу, но боюсь, что не будет так лежать». «Не прическа, а кусок волос остался, как огрызок».

Ольга Шелест — женщина современная, любит выделяться из толпы и дочек приучает к тому же. Но многим не понравился пирсинг в носах маленьких девочек.

Публикация от Shelest Olga (@olgashelest) 22 Май 2018 в 7:57 PDT