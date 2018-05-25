Черная маска для лица в домашних условиях: как сделать и как использовать?

При борьбе с угрями (черными точечками) отлично помогает маска из желатина и угля для лица. Благодаря тому, что желатин застывает, он образует на коже пленочку. Она-то и «приклеивает» шляпки угрей (грязь, окислившееся кожное сало) к своей поверхности. А когда маску снимают, то она помогает вытащить содержимое поры наружу. Именно эта маска и является той самой легендарной черной маской, которую рекламируют бьюти-блогеры, а компании продают под своими брендами за большие деньги. Но не обязательно тратить сотни рублей на одну маску, ее намного дешевле можно сделать самостоятельно, и МедикФорум узнал как. А кроме того, мы собрали советы по использованию такой маски, чтобы оно было более эффективным.

Как правильно наносить черную маску на лицо?

Однако чтобы эффект был более потрясающим, следует кожу предварительно обработать скрабом с целью удаления отмерших клеток и тонкого слоя жира, который не позволит «ухватиться» за шляпку угря. Затем обязательно подержать лицо над паром. Лучше брать отвар травок (ромашка, череда, зверобой, календула и прочие). Так еще полезнее будет. Эфирные масла и полезные вещества с паром попадут на вашу кожу. А так как она под действием пара раскроет поры, то проникновение этих самых веществ будет осуществляться в самую глубь кожного покрова.

Вот когда распарили хорошенько кожу, тогда уже можно наносить маску из желатина и угля на лицо. Несмотря на то, что практически все знают, стоит напомнить, что область губ и вокруг глаз не должна подвергаться каким-либо подобным воздействиям. Она слишком нежная, ее легко травмировать. Поэтому скрабом там не чистят, чтобы пар не обжег, смазывают гигиенической помадой или кусочком сливочного масла. И маску на эти участки е наносят. Вот и все правила, которые помогут вам сохранить чистоту и красоту кожи без ее повреждения.

Как действует черная маска от черных точек?

Чтобы понять, почему маска так полезна, стоит разобраться в пользе каждого ингредиента черной маски от черных точек по отдельности. 1. Желатин. Это продукт животного происхождения. Получают его из соединительной ткани. Если говорить простым языком, то это самый что ни есть природный коллаген. Только вот в отличие от дорогостоящих кремов с коллагеном, где процент проникновения искусственного белка очень низок, коллаген из желатина очень хорошо впитывается кожей. Отсюда она становится более упругой, подтянутой, красивой. Морщинки разглаживаются быстрее. Контуры лица подтягиваются, что-то вроде домашнего лифтинга получается. Также в состав желатина входит белок, отвечающий за нормальный внутриклеточный метаболизм. Улучшается работа тканей лица. Появляется здоровый цвет. Кожа выравнивается после желатиновых масок. И это касается не только морщин. Если есть какие-то повреждения, трещинки, то затягиваются и выравниваются они намного быстрее.

Желатиновая маска позволяет убрать старый эпителий. Что-то вроде очень мягкого скраба. Только не нужно тереть и переживать, что микрочастички в скрабе могут травмировать кожный покров. Желатин же подойдет и для очень нежной кожи (но не той, что вокруг глаз или же губ, не настолько нежной). 2. Уголь активированный. Отличный адсорбент. Он способен на своей поверхности «унести» огромное количество токсинов, шлаков. А раз он попадает в поры кожи, представьте, сколько гадости он оттуда вытащит на себе. Были бактерии? Теперь их там не будет. Он их не убьет, но часть на себе извлечет. Когда кожа переполнена токсинами, то выглядит она весьма болезненно и устало. Активированный же уголь освежит ее, удалив различные шлаки. Кроме того уголь отлично подсушивает кожу. Хорошо это для жирной кожи или той, что страдает от высыпаний. После того, как гадость из кожи была удалена, необходимо закрыть «ворота». И с этим уголь справляется. Он замечательно стимулирует закрытие пор. А это, своего рода, профилактика против появления новых угрей и прыщей. Благодаря углю, пробочки в порах расщепляются на составляющие компоненты. А это значительно упростит процесс извлечение угря (особенно пленочкой из желатина). И заключительный эффект — это успокоение кожи. Снимаются покраснения и воспаления. 3. Частенько маска из желатина и угля для лица дополняется молоком. Но некоторые заменяют на теплую водичку. Все же оригинальная маска имеет в своем составе молоко. Оно может отбелить кожу. Это хорошо для тех, у кого на коже покраснения от угрей или прыщиков. Даже желтизна или излишняя пигментация исчезают. Кожа становится равномерной. Не секрет, что Клеопатра любила молочные ванны. Оно и понятно. Молоко превосходно омолаживает, смягчает кожу. К тому же молоко помогает желатиновой маске быть не такой агрессивной. Она смягчает действие некоторых компонентов, входящих в состав угля и желатина.

Рецепт маски из желатина и угля

Осмотрите внимание сроки годности. Чем свежее продукт, тем более полезен он для вашей кожи. Перед тем, как размазать кисточкой по лицу маску, на небольшом участке кожи в области запястья или локтя (где нежные участки) проверьте чувствительность кожи к маске. Долго держать не нужно. Если есть непереносимость, что регистрируется крайне редко, то вы заметите покраснение или почувствуете сильный зуд.

Маску намазывают и снимают только в одном направление и это снизу вверх. Никаких с боков, круговыми движениями или еще как вам вздумается. Не разговаривать, не корчить рожицы, не смеяться. Иначе не удивляйтесь, что вместо разглаживающего и омолаживающего эффекта у вас все получится наоборот: появится целая сеть мелких мимических морщинок. Как только сняли маску, обязательно увлажните кожу кремом любимым. В течение недели эту маску делают 1 раз. Максимум 2, если очень уж серьезные проблемы с угрями. Однако делается она курсом в 1,5 месяца. То есть процедур будет от 6 до 12. Повторять лечение можно, но выждав месяца 2 хотя бы. А теперь сам рецепт. Желатина брать в количестве одной чайной ложечки, молока в 2 раза больше и всего 1 таблетку угля. Уголь необходимо тщательно растереть, растолочь, практически в пыль, как можно мельче и тщательнее. Всыпать желатин и все смешать. А затем влить молоко (или же воду фильтрованную). Брать жидкости холодными. Перемешайте и сразу же отправляйте в микроволновку. Нужно всего несколько секунд (не более 15, если микроволновка мощная, то хватает и 5). Размешать, проверить, чтобы все растворилось. Смесь оставить остывать до комфортной комнатной температуры. А затем кисточкой снизу вверх нанести масочку. Все, остается только ждать ее полного высыхания. Вы почувствуете, как начала стягиваться кожа. А сухая маска не станет прилипать к подушечкам пальцев, когда вы будете ими дотрагиваться до нее. Ранее эксперты рассказали о масках от морщин в домашних условиях.