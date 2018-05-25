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4 причины начать принимать холодный душ
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4 причины начать принимать холодный душ 

Harper’s Bazaar 49 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Во-первых, вспомните завет модели Миранды Керр: она советует мыть голову исключительно ледяной водой — и, глядя на ее волосы, сомневаться в справедливости и эффективности такого совета не приходится.
Ледяная вода поможет вам скинуть лишний вес. Серьезно! Холодные температуры ускоряют метаболизм и помогают сжечь дополнительные калории.
Через пару недель вы заметите, что кожа стала более гладкой и мягкой, а проблема расширенных пор отпала сама собой.
Как ни странно, именно холодная вода помогает как следует уснуть, так что в теории можно заменить горячую ванну ледяным душем (не уверены, что это сработает, но как минимум попробовать стоит).
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