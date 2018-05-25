4 причины начать принимать холодный душ

Во-первых, вспомните завет модели Миранды Керр : она советует мыть голову исключительно ледяной водой — и, глядя на ее волосы, сомневаться в справедливости и эффективности такого совета не приходится.

Ледяная вода поможет вам скинуть лишний вес. Серьезно! Холодные температуры ускоряют метаболизм и помогают сжечь дополнительные калории.

Через пару недель вы заметите, что кожа стала более гладкой и мягкой, а проблема расширенных пор отпала сама собой.

Как ни странно, именно холодная вода помогает как следует уснуть, так что в теории можно заменить горячую ванну ледяным душем (не уверены, что это сработает, но как минимум попробовать стоит).