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Гели для прорезывания зубов опасны
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Гели для прорезывания зубов опасны 

Детстрана.ру 4 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Об этом сообщает Управление по безопасности лекарств (FDA). Дело в том, что такие гели часто содержат бензокоин — обезболивающее вещество, которое может вызывать серьезные побочные эффекты. В их числе вялость, головная боль, одышка, учащенное сердцебиение. Гели, в составе которых есть менее опасный лидокоин, американские педиатры тоже не рекомендуют — на него часто бывает аллергия.
Эксперты напоминают, что гели для прорезывания зубов вообще лишены смысла — ведь они моментально смываются слюной. Для того, чтобы помочь малышу, можно использовать специальные бусы, прорезыватели, массаж.
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