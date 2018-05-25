Гели для прорезывания зубов опасны

Об этом сообщает Управление по безопасности лекарств (FDA). Дело в том, что такие гели часто содержат бензокоин — обезболивающее вещество, которое может вызывать серьезные побочные эффекты. В их числе вялость, головная боль, одышка, учащенное сердцебиение. Гели, в составе которых есть менее опасный лидокоин, американские педиатры тоже не рекомендуют — на него часто бывает аллергия.

Эксперты напоминают, что гели для прорезывания зубов вообще лишены смысла — ведь они моментально смываются слюной. Для того, чтобы помочь малышу, можно использовать специальные бусы, прорезыватели, массаж.