Бывают ли у русских сросшиеся брови

Много песен и сказаний воспевало «собольи брови» русских красавцев и красавиц, но нигде не говорилось о том, что древние славяне обладали сросшимися бровями.

Наоборот, испокон веков обладателей таких бровей русские считали способными к «сглазу», на юге России их называли ведьмаками. а в Польше считали вампирами и даже оборотнями, очевидно, считая такую особенность человека чем-то звериным, чуждым местному, славянскому населению.

Верный признак инородца

Разумеется, никакими особыми способностями люди со сросшимися бровями не обладали, зато в большинстве регионов России по этому признаку безошибочно определяли чужаков и носителей инородной крови — то есть русских, имеющих татарских, кавказских, азиатских или семитских (еврейских или даже арабских) предков. На окраинах империи русские иногда женились на местных девушках или женщинах, привезённых из дальних походов: на турчанках, черкешенках, бурятках, чукчанках, эскимосках.

Если говорить о литературе, то недаром у шолоховского героя «Тихого Дона» казака Григория Мелехова сросшиеся брови: автор не раз упоминает, что бабушка Гришки «была турчанкой».

За сросшиеся брови действительно отвечает наследственность, и ученые из Великобритании под руководством генетика Коустубха Адикари, проанализировав волосы более 6 000 представителей разных наций, обнаружили ген FOXL2, отвечающий за толщину бровей, который в сочетании с геном PAX3 даёт своим владельцам сросшиеся брови.

Брови у русских мужчин гуще

Народные наблюдения подтвердила экспедиция советских учёных, которая в середине XX века провела антропологические исследований русского населения в центральных регионах СССР. Всего было обследовано 107 районов от Белоруссии Украины до Прионежья и Архангельска , были собраны антропометрические данные почти 20 000 русских разного возраста.

Результаты этих исследований были опубликованы основоположником русской антропологической школы Виктором Валериановичем Бунаком в книге «Происхождение и этническая история русского народа».

Во-первых, советские учёные выясняли, что брови у русских довольно средние по густоте, густые брови встречаются примерно у 5–20% населения, причем 4/5 всех мужчин обладали средними по густоте бровями, а редкие и густые брови встречались одинаково редко.

Во-вторых, оказалось что более густыми у русских брови становятся в среднем возрасте, затем густота их снижается.

В-третьих, брови русских мужчин на 29% гуще, чем брови русских женщин. То есть воспевание «соболиных бровей» у мил-дружка вполне оправдано, а вот боярыню с такими бровями придётся поискать. Недаром наши прабабки рисовали себе чёрные брови красками — скрывали недостаток.

Где искать бровастых женихов и невест

Ещё одно наблюдение экспедиции — густота и тёмный окрас более присущи жителям юга России и жителями Украины, ближе к северу брови у русских становятся менее густыми и тёмными.

Итак, по данным, собранным советскими антропологами, самое «густобровое» население проживает в Осташовском (25,6% населения), Нерехтском (22,7%), в Тульском (25%) и Михайловском (27,9%) районах. Хотя самые густые брови учёные встретили в Галичском районе под Костромой , в Саранском, Кузоватовском районе и в Поимском районе под Пензой

Жениха с соболиными бровями легче всего найти в уже названном Осташовском районе — здесь доля мужчин с густыми бровями достигает 36,1%, в Новоторжском районе (их здесь больше половины — 58,2%), в Нерехтском районе (29,1%) и в Михайловском районе, где проживает 34,8% мужчин с густыми бровями.

Женщины с густыми бровями в России — редкость; их всего по 4% в Шуйском, Дивеевском и во Владимирском районах, 3% — в Хвалынском районе под Саратовом , и 4,1% — в Аткарском районе. Согласно исследованиями экспедиции Бунака, сросшиеся брови у русских не встречаются. Это значит, что местное население на самом деле могло легко вычислять чужаков по этой особенности.

Между тем и на Востоке, и на Кавказе сросшиеся брови не являются чем-то из ряда вон выходящим, а у некоторых народностей даже считаются привлекательной чертой. Например, в Средней Азии узбекские и таджикские девушки специально втирали в переносицу сок растения усьма, чтобы активизировать рост волос, так как девушек со сросшимися бровями охотнее брали замуж; считалось, что такие жены обладают покладистым характером.