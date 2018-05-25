Hair repair: как восстановить поврежденные волосы (и сэкономить на салонном уходе)

Если вышеперечисленные проблемы вам знакомы, все это сигнализирует о том, что ваши волосы нуждаются в полноценном восстановлении, которое потребует времени. Но не стоит отчаиваться, вместе с производителем парикмахерских инструментов WAHL Rus мы составили список советов, которые помогут сделать уверенные шаги на пути к здоровым и сильным волосам в домашних условиях.

Почему восстановление именно в домашних условиях? Ведь проще не ломать себе голову и не тратить время, а доверить свои локоны профессионалам. Безусловно проще, но для этого придется вложить немало средств, да и большой плюс самостоятельного ухода за собой в том, что можно подобрать средства с натуральными компонентами, которые работают намного лучше синтетических салонных средств. Поэтому смело приступаем к детальному восстановлению поврежденных волос.

Этап 1. Говорим «Пока!» секущимся кончикам

В начале нашего пути к здоровым локонам первое, что необходимо сделать — срезать нездоровые кончики на 2-3 сантиметра в зависимости от масштабов повреждения. Если волосы не так жалко убирать, то можно сделать стрижку еще короче, чтобы наверняка расстаться с больными волосами. Такую процедуру обновления нужно повторять раз в 1,5-2 месяца. Если на салоны нет времени, то можно одолжить у своего парня или папы триммер. А вашим личным парикмахером пусть побудет сильная половина, это совсем несложно — на просторах интернета есть крутые обучающие видео.

Этап 2. Бьем в цель: подбираем специальные шампуни и кондиционеры для восстановления

Расставшись с поврежденными кончиками, приступаем к спасению остальных нуждающихся во внимании волос — после стрижки нужно обязательно подобрать шампуни, кондиционеры и средства для укладки, направленные именно на восстановление.

При выборе этих средств обращайте внимание на минимальное содержание отдушек и ПАВов, также на отстутствие таких химических компонентов, как парабены, полимеры и сульфаты, которые только усугубляют ситуацию и разрушают структуру волос. А если в средствах будут присутствовать кератин и протеины, то они отлично подойдут для процесса восстановления.

Этап 3. Масло масляное: зовем на помощь маски с натуральными ингредиентами

Регулярное применение восстанавливающих масок 2-3 раза в неделю в течение месяца — еще один маленький шаг к значительному улучшению состояния вашей шевелюры. Для этого нужно нанести маску на волосы (handmade или купленную в магазине — решение за вами) и держать 40 минут или час (чтобы наверняка) под шапочкой для душа, так она лучше впитается. Если вы покупаете средство в магазине, то обратите внимание на наличие в его составе масел или кератина, а лучше двух компонентов вместе — это поможет не только восстановить волосы, но еще и постепенно сделает кончики мягкими после нескольких применений.

Масла можно использовать не только при приготовлении масок, а сразу напрямую: пару раз в неделю на ночь можно наносить миндальное, а на корни вместе с ним — и теплое касторовое, что не только сделает локоны эластичными и мягкими, но и ускорит их рост. Если процедура намечается днем, то можно сделать ее более полезной, надев шапочку для душа и нагрев через нее волосы феном или сидя на солнце (вдруг вы обладатель террасы или балкона с умиротворяющим видом) — такая термическая обработка противостоит секущимся кончикам. Когда масло остынет при комнатной температуре, волосы необходимо промыть под теплой водой.

Этап 3. На время забываем про термическую укладку

Всем известно, что фены, щипцы, утюжки сильно вредят волосам, а что поделать — все мы хотим сражать наповал своих спутников на свидании. Но если есть возможность, лучше дать драгоценным локонам отдохнуть — сушить их естественным путем и не пользоваться термо-укладкой какое-то время.

После душа надо нанести восстанавливающее средство на мокрые волосы и оставить сохнуть. Если все-таки без фена никак не обойтись, то обязательно ставьте его на самый минимальный температурный режим или используйте кнопку холодной подачи воздуха. Перед термо-укладкой обязательно защитите волосы с помощью защитного спрея и не расчесывайте влажные пряди.

Этап 4. Откладываем окрашивание в долгий ящик

Да-да, любимую процедуру окрашивания надо будет отложить на некоторое время во имя реанимирования поврежденных волос, поскольку некоторые краски, в особенности осветляющие, могут еще сильнее повредить наши локоны. Если без окрашивания совсем никуда, а отросшие корни или седина кричат о помощи, то можно купить тонирующий спрей — он не так сильно воздействует на здоровье волос.

И еще важно подыскать альтернативные варианты химическому выпрямлению и завивке, если таковые планируются в ближайшее время — это спокойно могут быть папильотки или бигуди на липучках, также можно использовать средства для эффекта мокрой укладки или те, которые, наоборот, не дают волосам виться. Но при выборе таких средств обязательно обратите внимание на состав.

Кстати, «вишенкой на торте» нашего восстановления станет использование кератина с шампунями, бальзамами, масками и спреями. Необходимости тратить деньги на салонные процедуры и дорогие средства совершенно нет. Достаточно купить небольшую баночку кератина (стоит совсем недорого) и добавлять в уходовые средства — эффект кератинового выпрямления в домашних условиях обеспечен!

Запасная артиллерия

Все этапы мы расписали, осталось добавить несколько слов о помощи со стороны и важных моментах, о которых нельзя забывать во время восстановления поврежденных прядей:

— Защищайте волосы при плавании в бассейне и надевайте шапочку (да, мы знаем, что вы недолюбливаете их с самого детства), а при нахождении под палящим солнцем, например, во время пробежек или на пляже, также не забывайте о головном уборе. Если этого все-таки избежать не удалось, то после плавания и «солнечных ванн» обеспечьте волосам должный уход с помощью мягкого шампуня.

— Со здоровьем волос также связано и общее состояние организма — их состояние зависит от еды и напитков, которые вы употребляете. Чтобы поддерживать оборону и с этой стороны, обязательно выпивайте достаточное количество воды, пейте укрепляющие витамины. Больше обращайте внимание на питание — временная диета из нежирных продуктов, овощей и фруктов точно пойдет на пользу, а употребление жирных омега-3 кислот положительно повлияет на состояние волос.