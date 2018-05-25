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Четыре простых совета, которые помогут создать идеальный бьюти-образ для пикника
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Четыре простых совета, которые помогут создать идеальный бьюти-образ для пикника 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: Passion.ru
Пикники успели превратиться из чисто семейного времяпрепровождения в полноправное светское мероприятие, на котором вы просто обязаны лучиться естественной красотой. Как создать летний образ для отдыха на природе? Об этом рассказываем в нашем видео.
Идеальный тон — половина успеха вашего дневного образа. Слишком усердствовать с количеством не стоит, иначе есть риск превратить лицо в безжизненную маску и закупорить поры. Не помешает добавить немного румян для свежести.
Чтобы создать эффект отдохнувшего взгляда, советуем сделать сияющий акцент на внутреннем уголке глаза. Прорисуйте межресничное пространство коричневым карандашом и аккуратно растушуйте его в легкую дымку, это добавит глазам глубины и выразительности.
С прической все тоже не так сложно, ведь никто не требует от вас делать коктейльную укладку. Оставьте высокие хвосты для дачи, ведь держатся они не так уж и долго.
Идеальная альтернатива хвосту — легкие кудри. Воссоздать их в домашних условиях довольно легко: можно просто заплести на ночь несколько косичек средней толщины или воспользоваться специальной плойкой. От играющего в волосах ветра такая прическа точно не испортится, а только приобретет нарочито небрежный вид и добавит образу легкости и романтики.
За помощь в организации съемки благодарим салон красоты Bronze&Beauty!
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock
Видео: Анна Егорова
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