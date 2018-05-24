14 ярких (и небанальных) идей для летнего маникюра

Змеиная кожа

Старый добрый принт в новом прочтении — приглушенных оттенках бирюзового. Напоминает блики воды в бассейне — самая та летняя тема.

Созвездия Пожалуй, из этих вариантов созвездия — самый простой. Только аккуратная база плюс «звездные» стикеры. Главное — найти наклейки для маникюра с подходящим рисунком.

Пальмы Традиционный мотив для летнего сезона. По законам жанра лучше всего растительный орнамент с пальмами особенно хорош на розовом фоне. Подсказка — еще он хорош в офисе, когда одолевают мечты об отпуске.

Фестивальный маникюр Не успели на «Коачеллу»? Не облажайтесь и поспешите с билетами на главные фестивали лета. Даже в Москве в этом году музыкальные мероприятия будут на любой вкус — готовьте маникюр в тему и наслаждайтесь моментом.

Flower Power Какое лето без цветов? Мы предлагаем рисовать их на ногтях в самых насыщенных оттенках. Например, яркие ромашки на алом фоне. Применять чудеса изобразительного искусства не стоит — даже самые примитивно-нарисованные цветы (как будто вашему мастеру по маникюру лет 7) подойдут.

Фрукты Продолжаем искать вдохновение в природе и использовать в маникюре фрукты и ягоды. Когда, если не летом.

Романтика Летом всем нам хочется романтики, своб

Уроки плавания Этот вариант — наш любимый. Мини-картина на ногтях, которая потребует от вашего мастера особого профессионализма и сноровки. Не обещаем, что будет легко, зато результат того стоит.

Оранжевый — хит сезона Сразу 5 вариантов для тех, кому наскучила стандартная палитра. Ставьте на оранжевый и не прогадаете.

Emilio Pucci vibes Нейл-арт вдохновленный дизайном Emilio Pucci. Тот случай, когда бьюти-индустрия не прочь вдохновиться модой.

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Немного леопарда Если к полноценному леопардовому маникюру вы не испытываете теплых чувств, выбирайте нежно-голубой цвет и тонкую полоску с анималистичным принтом. Баланс в чистом виде.

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Море зовет Маникюр, вдохновленный морским побережьем. Запаситесь синим, белым, голубым лаком, а в качестве вишенки на торте добавьте золотой.

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Свежий взгляд на старый как мир принт. Если присмотритесь, обнаружите даже небольшой градиент.