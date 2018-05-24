Цвет волос, который старит: 5 ошибочных вариантов и модные альтернативы

Темный однотонный цвет волос

С возрастом кожа становится бледнее, теряет яркий румянец, и темный однотонный цвет только усугубит ситуацию. С ним волосы будут смотреться как парик, а вы превратитесь в бледную моль. К тому же темный оттенок акцентирует внимание на всех недостатках кожи, особенно на возрастных изменениях — морщинах, заломах, пигментации. А если у вас уже есть седина, то при отрастании корней контраст будет слишком заметным.

Что омолаживает: необходимо правильно выбрать темную базу и сделать окрашивание с осветлением. В качестве основы отдавайте предпочтение цветам на один-два тона светлее вашего природного оттенка волос. Чтобы добавить коже сияния и скрыть возрастные изменения, попросите стилиста распределить осветленные пряди у лица и на макушке.

Слишком светлые тона

Мишель Уильямс , 38 лет; Кейт Хадсон , 39 лет Модную нынче платину, пепельные и ледяные серые оттенки оставьте для экспериментов юным девушкам. Холодные тона сделают образ бледным, контуры лица размытыми, а возрастные изменения явными.

Что омолаживает: для осветления выбирайте теплые тона. Брюнеткам рекомендованы карамельные оттенки, а блондинкам — золотистые.

Красные оттенки

Флоренс Леонтайн Мэри Уэлч, 32 года; Эмма Стоун , 30 лет Многие дамы считают, что красный сделает образ ярким и перенесет акцент с возрастных изменений на цвет волос. Но нет — красный и его оттенки бросают тень на кожу, подчеркивают каждую складочку, залом, морщинку.

Что омолаживает: если очень хочется стать ярче и примерить именно рыжеватый тон, выбирайте теплые цвета с оттенком меди.

Цветные пряди

Никки Лунд, 36 лет; Рэйчел Макадамс , 40 лет В этом сезоне в моде ультрафиолетовый и еще множество других ярких цветовых решений. Но красить все волосы в радугу не советуем. Такой вариант сыграет с вами злую шутку: или визуально состарит, или сделает образ клоунским.

Что омолаживает: если душа просит красок, то вместо мелирования и полноценного окрашивания всех волос используйте яркую краску в качестве акцента. Например, выделите челку или кончики волос. Можно также покрасить несколько отдельных прядей.

Неправильное распределение бликов

Бейонсе, 37 лет; Крисси Тейген, 33 года

Классическое мелирование, особенно широкое (когда берется большая прядь и на нее наносится блик), может добавить возраста так же, как и слишком светлые оттенки.

Что омолаживает: контурирование с помощью осветления. Суть окрашивания заключается в том, что выбирается база на тон светлее природного оттенка, а поверх нее, ближе к лицу, распределяются блики.

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