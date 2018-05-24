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Электронная кожа, способная самовосстанавливаться: будущее сегодня
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Электронная кожа, способная самовосстанавливаться: будущее сегодня 

Популярная механика 39 минут назад
Фото: Популярная механика
Хотя грозный терминатор Т-1000 все еще остается достоянием научной фантастики, реальная наука понемногу доводит создание роботов до все более совершенного уровня. Группа инженеров создала эластичный материал с электронной начинкой, который может самостоятельно восстанавливать свои схемы после повреждения.
Новая электронная «кожа» состоит из капель жидкого металла, размещенных на подобном резине материале, который может изгибаться, тянуться и складываться. Говоря о том, что материал может «самовосстанавливаться», следует отметить, что резиновая прокладка сама себя не починит. А вот при повреждении схем металл высвобождается и немедленно создает новые связи взамен старых. Это и позволяет робокоже функционировать даже тогда, когда она получила механические повреждения.
Инженеры, разработавшие материал, надеются, что их изобретение поможет создавать все более совершенных роботов, а также облегчит взаимодействие между роботами и человеком. Подобные материалы сделают машины невероятно долговечными, и они смогут не бояться агрессивного воздействия окружающей среды. Кроме того, электронная кожа может быть использована для создания практичных, износостойких протезов нового поколения.
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