5 не самых очевидных причин почему ваш маникюр всё еще не идеален

Для тех, кто по-прежнему надеется сделать себе красивый маникюр мы подготовили список не самых очевидных причин почему этого до сих пор не случалось.

Вы не используете базу

Этот шаг уберегает маникюр от сколов и спасает сами пластины от окрашивания. Вы ведь помните, что здоровье ногтей подтачивают химические растворы, которые попадают внутрь?

И игнорируете top coat

Это прозрачное покрытие действительно продлевает стойкость лака, способствует ускоренному высыханию, а еще делает маникюр намного аккуратнее.

Фотография: Legion-Media

Дизайн не соответствует форме ногтей

Вдохновляясь нейл-артами из Instagram помните, что ногти у всех разные. Для некоторых рисунков просто требуется больше места, и если его нет, вероятнее всего, конечный результат будет отличаться от картинки из вашей ленты.

Вы сразу беретесь за сложные техники

Даже мастера маникюра, зазубрившие множество технических моментов не сразу приходят к идеальному результату, когда пытаются освоить что-то новое. Поэтому не торопите события, а присмотритесь к более простым дизайнам.

Фотография: Legion-Media

Старый лак для ногтей

Выкидывать наполовину полные баночки всегда жалко, но иногда необходимо. Формула лака для ногтей по истечению срока годности перестает работать даже если визуально продукт выглядит нормальным: обещанные 2 секунды высыхания превращаются в 10 минут, а после покрытие вообще может слезть как пленка. Так что, старайтесь своевременно заменять профнепригодный лак на свежачок.