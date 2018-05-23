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5 не самых очевидных причин почему ваш маникюр всё еще не идеален
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5 не самых очевидных причин почему ваш маникюр всё еще не идеален 

Журнал ОК! 3 часа назад
Для тех, кто по-прежнему надеется сделать себе красивый маникюр мы подготовили список не самых очевидных причин почему этого до сих пор не случалось.
Вы не используете базу
Этот шаг уберегает маникюр от сколов и спасает сами пластины от окрашивания. Вы ведь помните, что здоровье ногтей подтачивают химические растворы, которые попадают внутрь?
И игнорируете top coat
Это прозрачное покрытие действительно продлевает стойкость лака, способствует ускоренному высыханию, а еще делает маникюр намного аккуратнее.
Фотография: Legion-Media
Дизайн не соответствует форме ногтей
Вдохновляясь нейл-артами из Instagram помните, что ногти у всех разные. Для некоторых рисунков просто требуется больше места, и если его нет, вероятнее всего, конечный результат будет отличаться от картинки из вашей ленты.
Вы сразу беретесь за сложные техники
Даже мастера маникюра, зазубрившие множество технических моментов не сразу приходят к идеальному результату, когда пытаются освоить что-то новое. Поэтому не торопите события, а присмотритесь к более простым дизайнам.
Фотография: Legion-Media
Старый лак для ногтей
Выкидывать наполовину полные баночки всегда жалко, но иногда необходимо. Формула лака для ногтей по истечению срока годности перестает работать даже если визуально продукт выглядит нормальным: обещанные 2 секунды высыхания превращаются в 10 минут, а после покрытие вообще может слезть как пленка. Так что, старайтесь своевременно заменять профнепригодный лак на свежачок.
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