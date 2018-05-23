Как вылечить выпадение волос?

Волосы — это наше зеркало. Они выдают окружающим массу точных сведений о нас: и о благополучии, и о психическом и физическом здоровье, образе жизни, привычках, отношении к себе и окружающим. Сегодня очень многие факторы влияют на состояние и внешний вид волос. Они являются сверхчувствительным барометром нашего организма, так как реагируют на генетические и медицинские проблемы, употребляемые медикаменты, стресс, негативную экологию, что наносят им серьезный вред. Как результат, волосы утончаются, начинают выпадать намного интенсивнее, чем положено, а новые не успевают отрастать. С подобными проблемами нужно бороться в самом начале их появления, ведь спустя какое-то время может стать уже поздно. МедикФорум выяснил, как бороться с выпадением волос.

Как узнать о проблемах кожи головы?

Если у нас возникают какие-либо «неполадки» со здоровьем, мы идем к врачу. Но почему-то, сталкиваясь с проблемой выпадения волос, очень многие занимаются самолечением или слушают советы окружающих. А нужно в таких случаях обратиться к специалистам, сделать диагностику кожи с волосяным покровом.

Первым вопросом этой диагностики станет частота мытья головы. Ведь при нормальном функционировании кожного покрова волосы не должны быстро пачкаться. Далее специалист определяет уровень рН. Делать это желательно на затылке, потому что впереди волосы мы можем трогать руками, и от этого результат будет уже неточен. Следующий этап — определить, насколько кожа головы сухая или жирная, то есть как работают сальные железы. Очень важно, чтобы они работали не слишком сильно и не слишком слабо. Именно тогда создается надежная гидролипидная пленка, которая удерживает влагу и является защитным барьером кожи головы. Если кожа жирная, то волосы очень быстро пачкаются, их необходимо мыть каждый день, и это является угрозой для их здоровья. А если она, наоборот, сухая, то появляется чувство стянутости кожи. Это может быть связано с особенностями окружающей среды, с шампунем с агрессивной основой, что очень сильно высушивает кожу головы. А это все приводит к выпадению волос.

Как выбрать шампунь, если выпадают волосы?

Основная цель шампуней от выпадения волос — «разбудить» корни и «спящие» волосяные фолликулы, после чего заставить их работать. А для этого нужно улучшить кровообращение в корневой зоне и возобновить нормальное кровоснабжение волосяных луковиц. Это можно достичь при помощи раздражающего воздействия на кожу головы, после чего начнется прилив крови. После луковицы получат нужные питательные вещества, и волосы начнут расти.

Такое раздражающее действие и производят шампуни от выпадения волос. Но ошибка многих состоит в том, что они при решении данной проблемы пользуются только самим шампунем. Метод регенерации волос предусматривает то, что использование подобных шампуней улучшает кровообращение. Но основная функция шампуня — это, все-таки, вымыть, очистить кожу головы и подготовить ее к последующему уходу, к принятию тех необходимых препаратов, которые будут бороться с выпадением. Поэтому если вы имеете смешанные проблемы, сухую кожу и выпадение, нужно выбрать шампунь, специально предназначен для сухой кожи головы. Если чрезмерная сухость отсутствует, то и шампунь будет иным. Потому что мягкая основа сухой кожи головы более чувствительная и хрупкая, и некоторые компоненты шампуня могут вызвать дискомфорт.

Как же бороться с выпадением волос?

Запомните главный постулат: шампунь не решает проблему, это только подготовительный этап к последующему уходу. Непосредственно то, что борется с выпадением волос, — это три вида препаратов. Если у вас проблема авитаминоза и дефицита минералов, то вам нужно применять комплекс витаминов В, основных минералов (цинк, ксилен, железо, кремний). Это как раз то, что усиливает биотин, способствует хорошему росту волос и устраняет дефицит минералов. Если же у вас проблемы диффузного характера, то есть волосы выпадают по всей поверхности головы, и это вызвано какими-то сильными физическими нагрузками, стрессом и т.д., то для вас предусмотрены отдельные лекарственные препараты для регенерации волосяного покрова. Их может выписать только специалист. Существуют также препараты, что имеют наиболее эффективное действие и помогают при всех типах выпадения. Они решают проблемы и андрогенетического выпадения волос. В их состав кроме витаминов и минералов входит комплекс «регенерант», что является запатентованной формулой, а также экстракт листьев оливы, что есть ингибитром того фермента, что провоцирует изменения на гормональном уровне, после чего выпадение останавливается. Эти препараты предлагаются для применения в тех случаях, когда волосы выпадают очень сильно и уже достаточно длительное время.

Какую пользу оказывают витамины и минералы?

Нужно помнить, что на потерю волос влияет недостаток в организме витаминов группы В (В1, В6, В12), а также фиотина, фолиевой кислоты. Еще влияние оказывает потеря микроэлементов таких, как цинк, железо. Поэтому если у вас возникла проблема с выпадением волос, начните лечение хотя бы с применения медикаментозных средств, что включают в себя эти элементы. Конечно, об этом нужно посоветоваться со специалистом. Но в таком случае вы не допустите до чрезмерной потери своих волос.

Сами витамины, конечно же, не являются панацеей при устранении данной проблемы. Но справиться с ней только косметическими средствами удается далеко не всегда. Но они, как и другие минералы, окажут вашему организму мощную поддержку изнутри. Для того, чтобы избежать проблем с выпадением, нужно следовать нескольким советам:

Хорошо ухаживайте за волосами.

Не мойте голову каждый день. Это выдумка, что чистая голова приведет к здоровью волос.

Окрашивайте и завивайте волосы крайне редко, ведь от этого они становятся только сухими, ломкими и начинают выпадать.

Не затягивайте туго волосы, это может их повредить.

Вовремя обращайтесь к специалисту, и он поможет вам выбрать тот комплекс препаратов, что даст максимально положительный результат.

Не принимайте лекарств, которые врач вам не приписывал. Это может закончиться плачевно для ваших волос.

Нужно осознать, что иногда потеря волос бывает временной в связи со сложными жизненными ситуациями, такими как болезни, роды и стресс. Через некоторое время процесс выпадения обязательно прекратится.

И последний совет: всегда улыбайтесь, ведь хорошее настроение — залог здоровья вашего организма!

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