Мама была потрясена, когда ее трехлетнего сына назвали уродливым. Но ответ сына был просто душераздирающим!

Сегодня мое сердце разбилось пополам. Путешествуя общественным транспортом, я стала свидетелем жестокого поведения к своему 3-летнему сыну от очень узко мыслящего мальчика, не старше 13 лет. К сожалению, это не было первым разом, и я знаю, что это не последний раз. Его постоянно обижали. А все почему? Просто у него рыжие волосы. Моему красивому мальчику сказали, что социальное обеспечение должно было убрать его, потому что его цвет волос отвратителен. Мальчик, тогда повернулся к своему другу и сказал, что если у него когда-либо будет рыжий ребенок, он убьет его. Теперь мой маленький мальчик, которому только 3 года, был очень смущен. Я чувствую себя опустошенной, ведь из-за рыжих волос мой мальчик будет целью для таких хулиганов.

Он все время спрашивает меня, почему людям не нравятся его волосы. Он спросил меня, если бы он походил на своего брата, у которого нет рыжих волос, он бы нравился людям? Я чувствую, что мое сердце разбивается каждый раз, когда он спрашивает меня об этом. Мой маленький мальчик выглядит настолько грустным, и я хочу сделать его лучше. Причина, по которой я пытаюсь получить огласку, состоит в том, что я знаю, что эти жестокие хулиганы на самом деле в меньшинстве. Я хочу показать моему маленькому мальчику, что в мире больше добра, чем зла. Есть добрые и заботливые люди, которые никогда не будут выделять его. Я прошу всех вас, пожалуйста, поделиться этим и показать как мой мальчик красив. Я хочу показать ему все хорошее в этом мире с помощью Facebook. Это не хорошо запугивать кого-либо из-за их цвета волос, не сегодня. Не когда-либо. Спасибо…Давайте делиться этим и показывать хулиганам, что мало того, что этот маленький мальчик красив…, но у него еще и большое и красивое сердце.