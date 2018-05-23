Выбор трихолога: 10 средств для роста волос, которые реально работают

Основатель SDR Technology, студентка NUS, изучающая биохимию и молекулярную биологию, Елена Корнилова (@helenakornilova.sdr) рассказала, зачем вам никотиновая кислота, как дома приготовить лосьон, ускоряющий рост волос, а еще поделилась секретами ухода.

Никотиновая кислота

Никотиновая кислота для местного применения до сих пор остается самым простым, недорогим и достаточно эффективным средством для роста волос. Результат объясняется просто: она расширяет сосуды, улучшая кровообращение и способствуя насыщению фолликул кислородом и питательными веществами. У никотиновой кислоты есть только один минус: в чистом виде ее рекомендуют применять не всем — может вызывать шелушение, длящееся около недели, и головную боль.

Цена: 33 руб. за 10 ампул

Лосьон «Эксперт волос», Эволар

Если у вас непереносимость никотиновой кислоты в чистом виде, пользуйтесь спреями на ее основе. В их состав входят дополнительные ингредиенты, снимающие раздражение и оказывающие противовоспалительный, укрепляющий и андрогенный эффекты: экстракт крапивы, ромашки, хвоща, тысячелистника и прочие ингредиенты.

В начале 90-х в Америке было запатентовано средство от выпадения волос, в состав которого входило три ингредиента: L-карнитин, аскорбиновая кислота и витамин PP (никотиамид). Лосьон «Эксперт волос» от Эволар похож на него, но активных компонентов в нем больше: L-аргинин, пантенол, биотин, витамин В6 и прочие. Наносится средство 3-4 раза в неделю — смывать не нужно. Курс лечения — не менее двух месяцев.

Цена: 600 руб.

Сок и масло усьмы

Сок и масло усьмы — отличный природный активатор роста волос. Содержат линолевую, линоленовую, олеиновые кислоты, горчичное масло и другие полезные вещества, активно питающие и насыщающие луковицы. Но эти средства не подойдут блондинкам — могут окрасить волосы, придав нежелательный оттенок.

Цена: около 700 руб.

Чемеричная вода

Чемеричную воду уже много лет применяют для лечения кожи головы — отлично устраняет грибковые поражения, высыпания, перхоть, борется с паразитами. Она улучшает структуру волос и очень сильно стимулирует рост. Чемерица — достаточно ядовитое растение. Чемеричную воду нужно держать подальше от домашних животных. Наносить ее надо 4 раза в неделю на 30-40 минут. Какими средствами для волос пользуются звезды, можно посмотреть здесь.

Цена: 43 руб.

Лосьон для стимуляции роста волос Qilib, Galderma

Для тех, у кого волосы растут до определенной длины, а дальше останавливаются в росте, рекомендую попробовать этот лосьон. Содержащиеся в нем активные ингредиенты увеличивают фазу роста путем устранения субклинического воспаления в волосяных фолликулах. Кроме того, средство обладает антиандрогенным эффектом, также хорошо сочетается с миноксидилом.

Цена: 1 871руб.

Укрепляющий тоник для роста волос с розмарином, Weleda

Средство с полностью натуральным составом — не содержит силиконов, минеральных масел, ароматизаторов, консервантов и красителей (любители органики точно не пройдут мимо). Главный действующий ингредиент — экстракт розмарина, известный тонизирующим и активирующим свойствами. Из дополнительных активных компонентов — экстракт листьев хрена, улучшающий трофику тканей, и эфирные масла. О 50 незаменимых средствах для волос, читайте тут.

Цена: 880 руб.

Лосьон от преждевременного выпадения Bio+, Сutrin

Этот лосьон выпускается в двух вариациях: для мужчин и женщин. Он стимулирует спящие волосяные фолликулы, нормализует состояние кожи головы и усиливает кровообращение. Лосьон можно использовать каждый день, не опасаясь раздражения или других неприятных симптомов. Наносится на сухие или слегка влажные волосы — смывать не нужно. Не забывайте о массаже кожи головы — полезен для стимуляции обменных процессов.

Цена: 660 руб.

Лосьон для укрепления и роста волос HairVital

Лосьон представляет собой розовато-красноватую водичку с еле уловимым запахом. Но у этой «водички» такой состав, за который волосы скажут «спасибо». Основные активные компоненты: лизолецитин, пантенол, витамин Е, экстракт черного ореха, мед. Лосьон укрепляет корни, стимулирует рост, делают волосы более эластичными.

Цена: 256 руб.

Активатор роста волос «Эксидерм»

Средство содержит аминокислоты, экстракты лекарственных растений, витамины и биостимулятор «Витанол». В аптеке его можно найти в виде лосьона или спрея. Применяется при активном выпадении, а также для его профилактики.

Цена: 302 руб.

Домашний лосьон

При желании лосьон для роста волос можно сделать и дома. Вам понадобится:

Крапива — 20 г Хвощ — 20 г Хмель — 20 г Настойка мяты Настойка женьшеня

Травы залейте 250 мл водки и дайте настояться двое суток. После этого процедите и добавьте в равных частях настойки мяты и женьшеня. Перемешайте, перелейте в стеклянную емкость и уберите в теплое, темное место на 8-12 часов. Лосьон готов к использованию. Втирайте в корни до мытья головы и оставляйте на несколько часов. При нормальной коже головы можно использовать на ночь.