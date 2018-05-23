Успеть за 60 секунд: 8 модных укладок, которые можно сделать самой за минуту

Крутим локоны, плетем косы, собираем волосы в пучок — какой бы из вариантов укладки на лето ты ни выбрала, помни: все должно быть максимально просто в исполнении. Убери подальше лак сильной фиксации, так как сейчас правят бал легкость и небрежность.

«Летние укладки не должны быть сложными. Чем проще все будет, тем лучше. Поэтому забудь про замысловатые прически хотя бы на время».

Распущенные волосы

Laurent Decreton, международный творческий партнер L’Oréal Professionnel

«Конечно же, небрежные локоны — одна из самых простых укладок в исполнении, которая уместна всегда. Собери волосы в нетугой хвост на макушке. Раздели его на несколько крупных прядей и накрути каждую на плойку большого диаметра. Сними резинку и взбей волосы руками. Готово!»

«Даже если ты носишь каре, этот вариант укладки тоже возможен: накрути волосы попрядно с помощью плойки среднего или большого диаметра, меняя направление, — то прокручивай, двигаясь от лица, а то к лицу. В конце взбей волосы руками и немного пройдись лаком».

Пучок

Laurent Decreton, международный творческий партнер L’Oréal Professionnel

«Пучок — далеко не скучная укладка, которая придает образу романтичности и нежности. Сделай прямой пробор. Собери волосы в низкий хвост и перекрути их несколько раз, спрятав кончики. Все должно смотреться максимально естественно».

Haute coiffure Française for L’Oréal Professionnel

«Более элегантный вариант укладки — пучок с идеально гладкими волосами: опять же сделай низкий хвост, сложи волосы в несколько раз, имитируя бант, и затяни их посередине толстой резинкой. Кончики могут остаться свободными».

Коса

Laurent Decreton, международный творческий партнер L’Oréal Professionnel

«Одна из самых модных укладок этого лета — коса-„рыбий хвост“. И желательно, чтобы она была заплетена небрежно, пряди выбивались, чтобы у окружающих сложилось впечатление, что тебя укладывал косорукий мастер, но в этом и фишка. Собери волосы в хвост, раздели его на две равные части — одну держи в правой руке, а другую — в левой. И начинай перекладывать по одной тонкой пряди из правой части в левую и наоборот, чередуя движения».

Christophe Gaillet, международный творческий партнер L’Oréal Professionnel

«Кстати, неклассическая «расслабленная» коса, которую ты заплетешь так, как сможешь, но с аккуратно уложенными волосами — подойдет даже для вечернего образа».

Хвост-коса

Nicolas Christ, международный творческий партнер L’Oréal Professionnel

«Если обычные косы или хвосты тебе надоели, то предлагаю их объединить. Собери волосы в высокий хвост, раздели его на две равные части и скрути жгуты. Перекрути их между собой, оставив небольшой хвостик».

«У этой укладки есть и более строгий вариант — техника такая же, как и в прошлой укладке, но волосы идеально ровные и сверху приглажены гелем».