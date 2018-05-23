Уход за жирными волосами. Секреты народных средств

Жирные волосы нередко доставляют некоторое неудобство для своей хозяйки. Они быстро начинают предательски блестеть, слипаться, образуя свисающие «сосульки». Внешний вид обладательницы таких волос в этом случае выглядит неряшливым. МедикФорум собрал советы по уходу за волосами, чтобы они не были слишком жирными.

Почему волосы быстро грязнятся?

Причин этому может быть множество: — увлечение жирной, копченой и соленой пищи; — гормональный сбой в организме (часто с такой проблемой сталкиваются подростки); — нарушения обмена веществ; — заболевания желудочно-кишечного тракта и др. В косметических магазинах можно встретить большое разнообразие средств по уходу за такими волосами: шампуни и маски, лосьоны и бальзамы. Ассортимент настолько широк, что глаза разбегаются. Современная косметология достигла высот в своих разработках. Но не стоит забывать о проверенных временем открытий наших бабушек и прабабушек, которые, как и мы, старались заботиться о своем внешнем виде.

Народная медицина предлагает множество простых, экономически доступных и полезных составов, которые могут помочь в борьбе с жирностью волос. Давайте приоткроем завесу тайны.

Ополаскиватели, которые можно сделать дома

Для того, чтобы волосы были не такими жирными, можно приготовить лекарственный отвар. Для его приготовления подойдет следующее лекарственное сырье: дубовая кора, шалфей, ромашка: — ложку (столовую) одного из растений залить стаканом кипящей воды (лучше в эмалированной кружке); — смесь кипятить на водяной бане не менее 20 минут; — отвар остудить, процедить (можно через сито с использованием марли); — после того, как помыли жирные волосы шампунем, ополоснуть их подготовленным средством. Такой процедуры достаточно двух раза в неделю.

Также можно дома сделать травяной ополаскиватель. Чтобы приготовить это действенное средство, необходимо взять по 2 столовые ложки сырья (дубовой коры, полевого хвоща и мяты): — растительные ингредиенты смешать и залить одним литром кипящей воды; — смесь укутать и оставить на 40-45 минут; — настой аккуратно процедить; — использовать для ополаскивания после обработки шампунем. Хорошо помогает бороться с жирностью волос крапивно-уксусный ополаскиватель. Ингредиенты: сухие листья крапивы (100 г), по половине стакана уксуса и 0,5 литра воды: — растительное сырье залить жидкими составляющими; — кипятить смесь не более получаса; — отвар процедить через марлю; — для обработки головы столовую ложку полученного средства разводят в литре воды. Такое средство не только избавляет от жирности, но еще тонизирует кожу головы.

Маски для устранения жирности волос в домашних условиях

Хлебная маска поможет сделать волосы менее жирными. Смесь черного хлеба (200 граммов) и кипятка окажут благотворное влияние на состояние жирных волос. Помимо устранения жирного блеска такая маска может способствовать росту волос, а также придаст им легкость и воздушность: — черный хлеб нарезать кубиком и залить кипящей водой. Уровень жидкости должен быть на несколько сантиметров выше уровня хлеба; — перемешать ингредиенты до однородной массы. Для этого удобнее пользоваться вилкой; — полученной смесью обрабатывают кожу головы (втирают) и волосы; — для лучшего результата завернуть волосистую часть головы пакетом (тонким полиэтиленовым) и завернуть махровым полотенцем; — в таком состоянии нужно оставаться не менее получаса; — после процедуры удалить маску с помощью воды (можно использовать шампунь); — хлебную маску можно использовать каждый день.

Маска яично-спиртовая также отлично борется с жирностью волос. Ингредиенты для такого народного средства: 1 яичный желток, по 1 столовой ложке воды и спирта. Маска легка в исполнении, в то же время действенна: — составляющие смешать в емкости; — втереть смесь в кожу головы; — через 10-12 минут ополоснуть водой комфортной температуры. Яблочно-лимонная маска станет еще одним рецептом, который выручит обладательниц жирных волос. Состав такого средства: одно яблоко, яблочный уксус + лимонный сок (по 2 столовых ложки): — яблоко мелко натереть; — все ингредиенты смешать в одной чашке; — смесь распределить на волосах по всей их длине и оставить на полчаса; — смыть средство теплой водой. Маска с алоэ поможет нормализовать жирность кожи головы и волос. Составляющие: по 1 столовой ложке (свежий сок алоэ, масло касторовое, сок лимонный, жидкий мед): — все части смешать в однородную массу; — аккуратно втереть смесь в кожу головы и подержать 30 минут; — промыть голову теплой водой. Такая маска помимо своего прямого назначения — снижение сальности головы, укрепляет корни, придает волосам блеск. Дрожжевая маска также является хорошим регулятором жирности. Обычные прессованные дрожжи, которые используют в хлебопекарном деле, содержат большое количество витаминов группы В (особенно В6), который благотворно влияет на состояние кожи и волос: — дрожжи смешать с теплой водой до образования однородной массы (как густая сметана); — добавить белок одного куриного яйца; — полученным составом тщательно обработать кожу головы и оставить маску до получаса; — вымыть голову шампунем. Кефирная маска — одна из самых популярных для борьбы с жирностью волос. Кисломолочные продукты полезны не только для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта, но и благотворно влияют на состояние волос, в том числе и жирных. Кефир, как и натуральный йогурт, можно использовать для устранения повышенного салоотделения кожи головы, возможно нанесение в чистом виде. Различные добавки могут усилить полезное действие кисломолочной маски. Такими дополнительными компонентами могут стать свежая крапива и соль (морская), сладкий перец и глина (голубая).

Настойки для устранения сальности волос

Первая настойка, которая поможет для борьбы с жирностью, состоит из крапивы и коры дуба. Ингредиенты: — крапива— 2 столовые ложки; — календула (цветки) — 2 столовые ложки; — кора дуба — 1 ст.л. ; — водка — 1 ч.л. ; — масло кедра — 5-6 капель; — масло кипариса — 5-6 капель; — вода (кипяток) — 1,5 литра. Последовательность приготовления: — лекарственную смесь смешать с маслом кедра и кипариса; — залить кипящей водой и настоять полчаса; — процедить через несколько слоев марли; — прополощите раствором волосы (можно неоднократно). После процедуры ополаскивать водой не следует. Еще одна настойка также может укрепить волосы и избавить их от излишнего жира. Для ее приготовления понадобятся следующие ингредиенты: — зеленые иголки хвойных деревьев (пихта, сосна или ель) — 3 столовые ложки; — кипящая вода — 1 литр. Последовательность приготовления: — залить иголки необходимым объемом кипятка, кипятить четверть часа; — тщательно процедить; — можно развести отвар спиртом (1:2); — отвар или смесь со спиртом втирать в кожу головы. Комплексное использование настоек, масок и ополаскивателей позволит решить проблемы без использования химических средств, которые могут вредить волосам. Напомним, что ранее врачи рассказали о связи между состоянием волос и здоровьем организма.