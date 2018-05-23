Масло для ресниц и бровей: что еще о нем надо знать

Чем полезно?

Для восстановления бровей и ресниц больше всего подойдут эфирные и натуральные масла. Они включают в себя полный витаминный комплекс, полинасыщенные жиры и амикислоты, которые необходимы, как строительный материал, для их роста. Регулярное использование масел помогут ускорить кровообращение подкожных тканей вокруг волосяных фолликул, но тут важно еще не перестараться. Тренд бровей Брежнева уже давно не в моде.

Шум из масла — мифы вокруг

С внедрения масла в обиход эксперты разделились на сторонников и противников, что порадило множество вопросов о самом средстве. Например, вызывает ли масло раздражение глаз, провоцирует ли оно появление конъюнктивита и ячменя, может ли произойти эффект отмены после окончания использования средства?

Яблоком раздора является одно вещество, которое входит практически в каждое косметическое средство для роста ресниц и бровей — простагландин. Этот компонент участвует в регуляции кровеносного давления. В больших дозах он действительно может вызвать покраснение и зуд, но как провоцирующий аллерген.

Эффект отмены он также может вызвать, но не значительный (хоть где-то можно радоваться). При прекращении курса гормонов все может вернуться обратно. Например, начав курс с массы тела 50 килограммов, с гормонами можно достичь уже 60 килограмм. Если закончить курс, то можно сразу же быстро похудеть. Такой эффект йо-йо можно наблюдать и с ресницами, но не в существенном виде.

Какое масло выбрать?

Если душа лежит ко всему органическому и натуральному, то самыми действенными маслами считаются касторовое, розовое, облепиховое, репейное, миндальное, персиковое и кокосовое. Применять необходимо в течение 1,5-2 месяца, а после двухнедельного использования можно уже заметить, как ресницы приобрели заметную густоту и длину, а взгляд стал более выразительным. Для поддерживающего эффекта масляные ванны следует проводить 2 раза в месяц.

На прогулках по косметическим полкам рекомендуем обратить внимание на средства с густой кисточкой, а не с пипеткой. Кисточка равномерно распределит масло между ресничками, а капля из пипетки только принесет дискомфорт и действительное покраснение глаз. В составе должны присутствовать только натуральные компоненты и обязательные витамины А и Е. Средство не должно содержать химических добавок и отдушек.