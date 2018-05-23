Какая была косметика в СССР

Мейкап по-советски. Кто-то застал его и успешно (или безуспешно) им пользовался, кто-то видел у бабушек и мамы, а кто-то знает о нем только по воспоминаниям взрослой части семьи.

То, без чего сложно представить себе макияж тех лет, — это тушь в брусочке. В нее плевали, а затем самые отчаянные разделяли ресницы иголками или булавками. Эффект получался сногсшибательный, особенно если предварительно прибегали еще к одной устрашающей процедуре — подкручиванию ресниц горячим ножом или ложкой. Я помню соседку по дому, которая выходила по утрам с ресницами, напоминавшими потрепанную жизнью обувную щетку.

Кстати, многие женщины уже тогда догадались до нынешнего модного среди визажистов приема — использовать в качестве румян помаду.

Зубной порошок vs. зубная паста. Помимо зубов, жестким абразивом порошка можно было еще столовые приборы почистить. Вот она — мультифункциональность того времени!

Шампунь «Кря-кря», пахнущий ирисками и карамелью. Волосы, легкие, как пух, — это про него.

Мода 80-х требовала совершенно гипертрофированного образа, часть которого составляла пышная прическа. Безумные начесы щедро заливались лаком для волос «Прелесть», так что прическа буквально становилась твердой на ощупь. Чем выше и тверже начес — тем краше.

В конце восьмидесятых добиться модного образа стало значительно проще — рынок завалили дешевые марки самой разнообразной косметики. Одни только наборы марки Ruby Rose гарантировали ультрамодный макияж.

Предметом особого вожделения были румяна Estée Lauder из фирменного магазина, куда можно было попасть только по специальным приглашениям. Вот бы сейчас завести человека из 80-х в какой-нибудь «Рив Гош» или «Л’Этуаль»…

Все женщины того времени мечтали о «золотых розочках» Lancôme и упакованных в сине-голубые коробочки пудрах и помадах Dior. У моей мамы была ланкомовская пудра — вещь, использующаяся по назначению только по особым случаям, а так она была предметом гордости и зависти приятельниц.

Ровный тон лица обеспечивал еще один легендарный косметический продукт тех лет — тональный крем «Балет» от фабрики «Свобода», ложащийся на кожу густым слоем, создавая эффект гладкой, хотя и неестественной маски. Этот крем, кстати, несколько лет назад пережил второе рождение, и теперь на рынке представлен «Балет 2000».

Порошковая пудра по степени измельчения и виду отдушки делилась на четыре группы: высшего качества — «Восток», «Бархатистая», «Балет»; группы А (хорошего качества) — «Красная Москва», «Кремль», «Эллада», «Сказка»; группы Б (средняя) — «Маска», «Камелия», «Шипр»; группы В (массовая) — «Кармен», «Сирень», «Фиалка».

Пудра «Ленинградская» для нормальной и жирной кожи. Любопытны рекомендации того времени по нанесению пудры: «Пудру можно накладывать в следующей последовательности: сначала припудрить подбородок, затем окружности рта, щеки, лоб, нос. Употреблять для этой цели пуховки негигиенично, так как они быстро загрязняются. Лучше пользоваться каждый раз чистым ватным тампоном».

Ну и конечно, парфюм. Выбор духов был значительно лучше, чем ассортимент декоративной косметики. Например, «Красная Москва», она же «Любимый букет императрицы». Эти духи были созданы на фабрике Брокара парфюмером Августом Мишелем в 1913 году в честь 300-летия Дома Романовых и специально для Александры Федоровны.

Дальнейшая история духов и их создателя обычна для Страны Советов. К 1917 году самого главы «Империи Брокара» уже не было в живых. Его наследники благополучно эмигрировали, а старый сподвижник Брокара Август Мишель остался. Поначалу фабрику хотели закрыть, но рабочие, привыкшие к своему делу, пошли к Ильичу, тот принял их в Кремле и фабрику приказал сохранить, назвав Москворецким мыловаренным заводом №2. Главным парфюмером остался сподвижник старого Брокара Август Мишель.

Мишель старательно обучал советских специалистов всему, что знал. В 1922 году он предложил заменить неблагозвучное мыловаренное название на «Новую зарю». В 1925-м Мишель переименовал свои духи в «Красную Москву», а новый флакон и коробку сделал художник Андрей Евсеев . Когда же «красный директор» решил, что Август Мишель больше не нужен, старого парфюмера, верой и правдой служившего новой власти, сослали в места отдаленные, где он и сгинул.

Старшеклассницы и выпускницы тех лет отчаянно мечтали о «Наташе».

Мужчины тоже не были обойдены вниманием.

О знаменитых «Шанель №5» советские женщины в большинстве своем знали только понаслышке, и лишь мизерное количество дам пользовалось ими в реальной жизни.

Если спросить дам, чья молодость пришлась на эти годы, они вспомнят духи «Клима» и «Черная магия» от Lancôme, а также «Опиум» от YSL и «Фиджи» от Guy Laroche.

Необходимый атрибут модниц тех лет — кричащие лаки для ногтей. Особой любовью пользовалась американская марка KiKi, выпускавшая сверкающие блестками лаки самых невероятных оттенков, из-за которых ногти слоились, желтели и ломались. Но на что только не пойдешь во имя красоты!