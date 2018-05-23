Как защитить волосы от выпадения, вологжане узнают по «телефону здоровья»

Возрастным заболеваниям и проблемам выпадения волос будет посвящен «телефон здоровья» на этой неделе. На вопросы вологжан медики ответят в среду и четверг.

23 мая с 15 до 16 часов дежурить будет врач-косметолог Елена Остапчук . Она пояснит, с чем может быть связано активное выпадение волос, как защитить шевелюру от летнего воздействия солнца, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они были сильными, здоровыми и красивыми.

24 мая на «телефон здоровья» ответит заведующий терапевтическим отделением областного госпиталя для ветеранов войн Михаил Самойлов. Темой беседы станут возрастные заболевания. Специалист расскажет, в каком возрасте организм начинает изнашиваться, как сохранить здоровье на долгие годы, к каким специалистам регулярно ходить на проверку. Его дежурство продлится с 15 до 16 часов.