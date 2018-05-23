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Как защитить волосы от выпадения, вологжане узнают по «телефону здоровья»
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Как защитить волосы от выпадения, вологжане узнают по «телефону здоровья» 

Вологда.рф 4 часа назад
Фото: Вологда.рф
Возрастным заболеваниям и проблемам выпадения волос будет посвящен «телефон здоровья» на этой неделе. На вопросы вологжан медики ответят в среду и четверг.
23 мая с 15 до 16 часов дежурить будет врач-косметолог Елена Остапчук. Она пояснит, с чем может быть связано активное выпадение волос, как защитить шевелюру от летнего воздействия солнца, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они были сильными, здоровыми и красивыми.
24 мая на «телефон здоровья» ответит заведующий терапевтическим отделением областного госпиталя для ветеранов войн Михаил Самойлов. Темой беседы станут возрастные заболевания. Специалист расскажет, в каком возрасте организм начинает изнашиваться, как сохранить здоровье на долгие годы, к каким специалистам регулярно ходить на проверку. Его дежурство продлится с 15 до 16 часов.
Звонки принимаются по телефону в Вологде 72-00-60.
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